NEOS zu Cyberangriff: Hybride Angriffe hören nicht an der Grenze eines neutralen Landes auf

Wien (OTS) -

Alarmiert zeigt sich NEOS-Generalsekretär und Sicherheitssprecher Douglas Hoyos, nachdem bekannt wurde, dass eine Cyberattacke auf das Außenministerium vom russischen Geheimdienst koordiniert war: „Der Fall zeigt, dass Österreich bei hybriden Angriffen nicht ausgelassen wird, dass Cyberattacken nicht an der Grenze aufhören oder einen Bogen um das neutrale Österreich machen. Umso wichtiger ist, dass wir die europäische Zusammenarbeit der Nachrichtendienste und Cyberabwehrexpertinnen und -experten priorisieren. Wenn Kickl und seine FPÖ selbst jetzt keine Einsicht zeigen und ihren Kurs nicht ändern, dann spielen sie bewusst mit der Sicherheit Österreichs, mit der Sicherheit der Unternehmen und der Menschen im Land. Dieser Angriff hat damals Schwachstellen in der Sicherheits- beziehungsweise Verteidigungsarchitektur der Republik aufgezeigt, die sich so nicht wiederholen sollen. Deshalb investieren wir als Regierung laufend in den Schutz unserer Infrastruktur und in die Ausbildung von Cyberabwehrexpertinnen und Experten beim Bundesheer. Denn: Hybride Angriffe wie diese können nicht nur Ministerien, sondern auch Krankenhäuser oder die lokale Stromversorgung treffen und damit jede und jeden.“