COPE verstärkt Sales-Power

Wien (OTS) -

Wer heute in Marketing & Digital Advertising tätig ist, braucht Partner:innen mit echter Markt- und KI-Kenntnis sowie ein Portfolio, das für jede Herausforderung die passende Lösung und für jede Zielgruppe das passende Umfeld bietet. COPE, Österreichs Nr. 1 Full-Service-Agentur für Marketing & Kommunikation, bietet ihren Kund:innen genau das: umsetzungsstarke Strategieberatung, erfolgsversprechende Awareness- und Performance-Lösungen mit europäischen Technologien, das größte heimische Premium-Mediennetzwerk, und ab sofort ein noch stärkeres Sales-Team, das moderne Kundenberatung und langjährige Medien- und Marketing-Erfahrung verbindet.

Das neu aufgestellte COPE-Sales-Team

Michael Aistleitner, Head of New Business & Digital Business Consultant (Branchen: Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Immobilien, Legal & Consulting): verstärkt COPE mit langjähriger Führungs- und Vertriebserfahrung im Digital Advertising. Zuletzt war er als Sales Director bei Goldbach/Azerion tätig. In seiner neuen Funktion treibt er neben der Beratung und Entwicklung seiner Fokusbranchen insbesondere den Aufbau neuer sowie den Ausbau bestehender Erlösströme im Sales voran. Zuvor führten ihn berufliche Stationen unter anderem zu Red Bull, XING, IBM, Heute und Goldbach. Aistleitner ist studierter Medienmanager und Absolvent eines Masterstudiums an der Universität Wien.

Michael Bäk, Teamlead Agency Sales & Digital Business Consultant (Branchen: Tourismus, Film & Musik): startete 2006 als Digital Analyst bei Mediacom und betreute früh namhafte Kunden wie Coca-Cola, IKEA und H&M. Nach Stationen bei Austria.com, oe24.at und über elf Jahren bei der Kronen Zeitung – wo er mitten in der Corona-Krise die konzerninterne Crossmedia-Agentur MiCS gründete und führte – vereint er digitale Strategieexpertise mit echter Branchentiefe, und übernahm vor einiger Zeit den Teamlead im Agency Sales.

Peter Bandion, Digital Business Consultant (Branchen Bildung, Gesundheit & Kosmetik, Computer & Elektronik, Bauen & Wohnen, Freizeit, Sport, Kultur, HR): zählt seit Jahren zu den besten Verkäufern bei COPE und der gesamten Styria Media Group und ist Stammgast auf der Bühne des Styria Sales Summit. Seine langjährigen Werbepartner:innen schätzen seinen innovativen Geist, sein Herzblut und seine Garantie für Erfolg.

David Bergmann, Digital Business Consultant (Branchen Beverage, Energie, KFZ, Telekommunikation & Transport): ist ebenso mehrfach ausgezeichneter Top-Verkäufer der COPE und Styria Media Group und kann auf viele preisgekrönte Kampagnen in der Auto- und Telko-Branche blicken. Direktheit, Zielstrebigkeit und Charme machen ihn zur festen Größe im COPE-Team.

Aida de Martin, Digital Business Consultant (Branchen: Food, Mode, Glücksspiel, Medien/Verlage): bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der österreichischen Medienvermarktung mit. Nach Stationen bei RMS Radio Marketing Service Austria, ORF Enterprise und RTL AdAlliance (ehem. IP Österreich) begleitet sie Kund:innen heute von Hörfunk über TV bis hin zu integrierten Multichannel- und Total-Video-Lösungen. Wir freuen uns über ihren Start bei COPE.

Alisha-Fiona Derdak, Agency Sales Managerin: bringt ihre Erfahrung aus der Eventbranche, aus dem Portfolio-Marketing und vom internationalen Vertrieb in den USA mit. Seit März 2026 verantwortet sie bei COPE die Betreuung bestehender PPA-Agenturpartnerschaften – mit Herzblut, Organisationstalent und dem richtigen Maß an Humor.

Produkt-Highlights 2026 bei COPE

COPE High Impact Ads 2026: Großformatige, aufmerksamkeitsstarke Werbeformate als neue Leitwährung der Markenwirkung – mit nachweislich überlegener Attention, Brand Recall und Sichtbarkeit gegenüber Standard-Formaten.

Großformatige, aufmerksamkeitsstarke Werbeformate als neue Leitwährung der Markenwirkung – mit nachweislich überlegener Attention, Brand Recall und Sichtbarkeit gegenüber Standard-Formaten. COPE OCEAN - First-Party-Targeting: Datengetriebene Zielgruppenansprache auf Basis eigener Publisher-Daten aus dem COPE+ Ad Network mit bis zu 3-fach höheren Erfolgsraten gegenüber Standard-Targeting.

Datengetriebene Zielgruppenansprache auf Basis eigener Publisher-Daten aus dem COPE+ Ad Network mit bis zu gegenüber Standard-Targeting. KI-gestütztes Video-Marketing: Skalierbare Video-Content-Produktion und -Distribution mit KI-Unterstützung für maximale Effizienz und Reichweite.

Skalierbare Video-Content-Produktion und -Distribution mit KI-Unterstützung für maximale Effizienz und Reichweite. Content-Strategie & KI-Kommunikationsberatung: Von der strategischen Konzeption bis zur operativen Umsetzung, unterstützt durch KI-Tools für schnellere und bessere Kommunikationsstrategien.

Von der strategischen Konzeption bis zur operativen Umsetzung, unterstützt durch KI-Tools für schnellere und bessere Kommunikationsstrategien. COPE Play: Bewegtbild wirkt. Vor allem mit der ultimativen, bildschirmfüllenden Kombination aus Connected TV ( CTV ), PreRoll und InReads auf allen Endgeräten – für eine lückenlose und hochprofessionelle Markeninszenierung im COPE Premium-Netzwerk.

Bewegtbild wirkt. Vor allem mit der ultimativen, bildschirmfüllenden Kombination aus Connected TV ( ), und auf allen Endgeräten – für eine lückenlose und hochprofessionelle Markeninszenierung im COPE Premium-Netzwerk. COPE+ Ad Network: das größte Premium-Mediennetzwerk Österreichs mit mehr als 100 digitalen Medien – für jede Zielgruppe das passende Umfeld. Eine echte, brand-safe Alternative zu Big Tech, mit europäischen DSGVO-konformen Technologien.

„Ich freue mich sehr über dieses Sales Team von COPE. Unsere Kolleg:innen bringen Erfahrung, Marktkenntnis und Verlässlichkeit mit sowie ein Portfolio, das Premium-Medien, Attention-Formate, europäische Ad-Technologie und Datenexpertise vereint. Ob strategische Beratung, kreative Kampagnenkonzeption oder messbare Performance-Lösungen: Wir sind gerne Ihr Ansprechpartner.“

Marion Stelzer-Zöchbauer, Geschäftsführerin bei COPE

Mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten: copegroup.com

COPE Content Performance Group (COPE) ist Österreichs Nr. 1 Full-Service-Agentur für Marketing & Kommunikation. Wir beraten Unternehmen strategisch, konzipieren und kreieren Kampagnen und erstellen und vermarkten Inhalte für Social Media, Magazine, Webseiten und das COPE-Netzwerk – das größte Premium-Mediennetzwerk Österreichs mit mehr als 100 Digital-Medien (COPE+ Ad Network lt. Reppublika). Unser Team aus mehr als 60 Expert:innen aus 12 Nationen denkt umsetzungsorientiert. Kein Schnickschnack, nur klare Kommunikation für Marketing & Sales. Hands-on only. copegroup.com