Frauen gegen Cyberkriminalität

Wien (OTS) -

Cyberkriminalität ist eine dynamische, komplexe und zunehmend KI-gestützte Bedrohung. Gezielte Angriffe auf digitale Infrastruktur, Dienstleistungen und Datenbanken wichtiger wirtschaftlicher, sozialer und gesellschaftlicher Sektoren nehmen stetig zu. Der Fachkräftemangel ist akut. Was sich also niemand leisten kann: Auf eine Bevölkerungshälfte aufgrund von alten Stereotypen zu verzichten.

Weibliche Perspektive auf Cybersecurity

Das aus Mitteln von EU Erasmus+ geförderte Projekt CyberMe zeigt Methoden auf, um den Gendergap im IT-Security-Bereich zu schließen, indem unter anderem ein Weiterbildungsprogramm und innovatives Schulungsmaterial entwickelt und getestet wird. Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) ist einer von sechs Partnern im Projekt.

“Frauenförderung im Bereich IT ist ein wichtiger Ansatzpunkt, um nicht nur dem Fachkräftemangel zu begegnen, sondern auch um für die notwendige Diversität im Sicherheitsbereich zu sorgen. Unterschiedliche Perspektiven sind auch bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität ein wesentliches Asset”, OCG-Mitarbeiterin Sandra Tomeschek.

Bildung, Bestärkung und Vernetzung

Im Rahmen des Projekts fand im Juni in Valletta, der Hauptstadt von Malta, ein Cybersecurity-Camp ausschließlich für Frauen statt, die sich im Bereich Informatik aus- bzw. weiterbilden. Die 24 Teilnehmerinnen aus Österreich, Bulgarien, Zypern, Deutschland, Italien und Malta hatten sich zuvor in einem Bewerbungsprozess qualifiziert und werden über die kommenden Monate weiter gefördert. Die Teilnehmerinnen bringen vielfältige Bildungs- und Berufshintergründe mit – von kreativen und medialen Bereichen bis hin zu Naturwissenschaften und Technologie.

Training mit Gaming

Bei den CyberMe Female Youth Cybersecurity Camps bauen die Teilnehmerinnen ihre technischen Fähigkeiten aus und stärken ihre Rolle in der digitalen Sicherheitslandschaft durch international Vernetzung. Das kreative Element bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität kommt dabei nicht zu kurz. Methoden wie Serious Gaming, Capture the Flag und die Cyber Treasure Hunt verdeutlichen den Wandel in der IT-Security. Der Erfolg hängt heute zunehmend von Teamarbeit und kooperativen Lösungsansätzen ab, nicht mehr nur von der Expertise Einzelner.

"CyberMe hat uns die Möglichkeit gegeben, Teil einer internationalen Community zu werden und gemeinsam mit anderen Frauen in die Welt der Cybersecurity einzutauchen”, so Lena Schmiederer, eine der österreichischen Teilnehmerinnen.

Ihre Kollegin Ilayda Zengin schildert die Eindrücke aus dem CyberMe Camp in Malta: „Die Zeit in Malta hat mir gezeigt, wie dynamisch und essenziell Cybersecurity in unserer vernetzten Welt ist. Durch das CyberMe Projekt konnte ich wertvolle Praxisbeispiele mitnehmen, die meine Begeisterung für den Schutz digitaler Infrastrukturen nachhaltig gestärkt haben.”

Den Abschluss des Projekts im Herbst 2027 wird die CyberMe International Youth Conference in Zypern mit dem Cyber Hackathon for Social Good bilden.