Pröll: „Gratis digitale Bildung für jede Österreicherin und jeden Österreicher“

Wien (OTS) -

Unternehmen und Institutionen machen ihre Bildungs- und Weiterbildungsangebote für die breite Öffentlichkeit zugänglich: Im Rahmen der Wirtschaftsplattform der Digitalen Kompetenzoffensive Österreich (DKO) stehen ab sofort rund 60 kostenlose Bildungsangebote mit mehr als 145 Kursen, Modulen und Lernspielen zur Verfügung. Insgesamt umfasst das erste Maßnahmenpaket über 1.200 Stunden digitale Bildungsinhalte. Mehr als 70 Prozent der Inhalte können online, zeit- und ortsunabhängig absolviert werden – zu 100 Prozent kostenlos für die gesamte österreichische Bevölkerung. Die übrigen Angebote kombinieren digitale Inhalte mit Präsenzterminen oder finden direkt vor Ort statt – vor allem dort, wo persönlicher Kontakt zum Lernerfolg beiträgt, etwa bei Schul-Workshops und Berufsorientierung.

Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll und hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft präsentierten das Maßnahmenpaket heute bei einem Round Table im Bundeskanzleramt. Gemeinsam unterzeichneten sie den DKO-Pakt für digitale Kompetenzen.

„Digitale Kompetenz entscheidet über gesellschaftliche Teilhabe, berufliche Chancen und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts. Mit der DKO-Wirtschaftsplattform stellen wir allen in Österreich digitale Bildung gratis zur Verfügung. Durch den Schulterschluss zwischen Staat und Wirtschaft machen wir deutlich, dass wir gemeinsam Verantwortung für die Zukunft des Standorts übernehmen“, so Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll.

Digitale Bildung für alle

Die Angebote richten sich an Menschen aller Altersgruppen und Kompetenzstufen – von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Berufstätigen über IT-Fachkräfte und Frauen bis zu Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen oder Migrationshintergrund.

Im Mittelpunkt stehen die digitalen Schlüsselkompetenzen unserer Zeit: Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, digitale Grundkompetenzen, Programmieren, IT und Datenkompetenz. Ergänzt wird das Angebot durch Inhalte zu digitaler Barrierefreiheit, Finanzbildung und Nachhaltigkeit.

Rund 70 Prozent der Online-Angebote sind flexible Selbstlernkurse, die rund um die Uhr im eigenen Tempo absolviert werden können. Für einen Großteil der Online-Inhalte besteht keine Begrenzung der Teilnehmerzahl. Ergänzend stehen Live-Webinare, betreute Kurse, Präsenzangebote und Blended-Learning-Formate zur Verfügung – etwa Schul-Workshops oder Berufsorientierungs-Formate, bei denen der persönliche Kontakt Teil des didaktischen Konzepts ist.

15 Partner haben bereits konkrete Bildungsangebote in das erste Maßnahmenpaket eingebracht. Alle Angebote werden zentral gebündelt unter: digitalaustria.gv.at/kompetenzen/wirtschaftsplattform.

„Wir schaffen einen zentralen Zugang zu hochwertigen und praxisnahen Angeboten der Wirtschaft und machen diese über die Strukturen der Digitalen Kompetenzoffensive österreichweit sichtbar. Damit ergänzen wir die persönlichen Workshops von ‚Digital Überall‘ durch flexible und vertiefende Lernmöglichkeiten“, so Pröll.

Wirtschaftspartner übernehmen gemeinsam Verantwortung

Die Partner der DKO-Wirtschaftsplattform bringen ihre Bildungsprogramme, technologische Expertise und Praxiserfahrung in die Zusammenarbeit ein. Damit entsteht ein breites Lernangebot, das von digitalen Grundkenntnissen bis zu spezialisierten Kompetenzen in den Bereichen KI, IT, Daten und Cybersicherheit reicht.

Thomas Arnoldner, Deputy CEO A1 Telekom Austria:

„Am A1 digital.campus gibt es ein breites und innovatives Workshop-Programm für Kinder, Jugendliche, Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen. Hier stehen Themen wie MINT, Robotik & Programmieren sowie digitale Medienkompetenz im Fokus. Die Angebote sind kostenfrei und können online oder in Präsenz wahrgenommen werden. So fördert A1 gezielt die Freude an Technik und Digitalisierung und schafft Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien.

Die A1 Seniorenakademie richtet sich an Menschen ab 60 Jahren und bietet kostenfreie Workshops an, in denen grundlegendes Internetwissen in kleinen Gruppen praxisnah und mit viel Freude vermittelt wird. Ziel ist es, Seniorinnen und Senioren dabei zu unterstützen, das Internet sicher und selbstbewusst im Alltag zu nutzen.

Mit diesen beiden Lernangeboten tragen wir schon seit 15 Jahren dazu bei, digitale Kompetenzen in Österreich nachhaltig zu stärken und Menschen jeden Alters auf dem Weg in die Digitalität zu begleiten.“

Marco Porak, General Manager IBM Österreich:

„Mit globalem Engagement für digitale Bildung unterstützt IBM Menschen dabei, die Kompetenzen zu erwerben, die in einer zunehmend digitalen Arbeitswelt gefragt sind. Über das kostenfreie Lernprogramm IBM SkillsBuild bietet das Unternehmen praxisorientierte Schulungen und international anerkannte Zertifikate in den Bereichen Künstliche Intelligenz und digitale Technologien an. Weltweit verfolgt IBM das Ziel, bis 2030 insgesamt 30 Millionen Menschen weiterzubilden und bis Ende 2026 zwei Millionen Lernende im Bereich KI auszubilden. In Österreich umfasst das Angebot kostenlose Kurse zu Künstlicher Intelligenz, Cybersecurity, Datenkompetenz sowie berufsrelevanten Schlüsselqualifikationen.“

Martina Hacker, Konzernpersonalchefin der ÖBB:

„Die digitale Transformation gelingt nur mit den richtigen Kompetenzen. Und wir als ÖBB leisten als einer der größten Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe Österreichs einen aktiven Beitrag zur Stärkung dieser digitalen Kompetenzen. Wir investieren konsequent in die digitale Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterstützen Initiativen, die digitale Kompetenzen in der Breite stärken und den Zugang zu Zukunftsberufen erleichtern. Im Rahmen der DKO Wirtschaftsplattform bringen wir unsere Erfahrungen aktiv ein, um digitale Kompetenzen in Österreich noch breiter zugänglich zu machen.“

Sok-Khen Taing, Co-Founder Dynatrace Austria:

„Mit unserem Commitment zum Pakt der DKO-Wirtschaftsplattform unterstreichen wir unser langfristiges Bekenntnis, digitale Kompetenzen in Österreich zu stärken. Seit vielen Jahren begeistern wir Kinder, Jugendliche und Studierende mit Initiativen wie Schulkooperationen, Praktika und unserem Work & Study-Programm für die Welt der IT und schaffen konkrete Einstiegsmöglichkeiten. Damit erreichen wir jedes Jahr mehr als 750 Schülerinnen, Schüler und Studierende. Gleichzeitig sind internationale Studierende und Fachkräfte für den Innovationsstandort Österreich unverzichtbar. Um im globalen Wettbewerb um Talente erfolgreich zu sein, braucht es attraktive Rahmenbedingungen – von englischsprachigen Behördenservices bis hin zu internationalen Bildungsangeboten für Familien.“

Christine Antlanger-Winter, Regionaldirektorin von Google für Österreich und die Schweiz:

„Seit über zehn Jahren unterstützt die Google Austria Zukunftswerkstatt Menschen bei der beruflichen Weiterentwicklung. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf gefragten Zukunftskompetenzen wie Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz – wie etwa bei unserer Kooperation mit der FH OÖ im Rahmen unseres Infrastrukturprojektes Rechenzentrum Kronstorf. Darüber hinaus arbeiten wir seit 2021 mit Partnern wie ,The Female Factor‘ zusammen, um gezielt den Frauenanteil im Technologiebereich zu erhöhen. Wir freuen uns, im Rahmen der DKO-Wirtschaftsplattform von Staatssekretär Alexander Pröll zusätzlich 2.000 Stipendien für Google Career Certificates via Female Factor vergeben zu können.“

Dario Casari, Präsident von Samsung Electronics Schweiz und Österreich:

„Digitale Kompetenzen sind der Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit von morgen. Mit Solve for Tomorrow fördern wir Zukunftskompetenzen und unterstützen Lehrkräfte. Die Zuordnung unserer Kurse und Zertifikate zum Nationalen Referenzrahmen für Digitale Kompetenzen war ein erster wichtiger gemeinsamer Schritt in der DKO-Wirtschaftsplattform.“

Gemeinsamer Pakt für digitale Kompetenzen

Mit dem DKO-Pakt bekennen sich die Partner zu drei gemeinsamen Zielen:

die digitalen Basiskompetenzen in der Bevölkerung zu steigern, mehr Menschen für IT-Ausbildungen und IT-Berufe zu gewinnen und digitale Kompetenzen auf Basis gemeinsamer Standards vergleichbar und sichtbar zu machen.

Dazu sollen Bildungsangebote breit zugänglich gemacht, praxisnahe Zugänge zu IT-Berufen geschaffen und insbesondere Frauen für Künstliche Intelligenz begeistert werden. Alle Maßnahmen orientieren sich am Nationalen Referenzrahmen Digitale Kompetenzen, am europäischen Kompetenzrahmen DigComp und am österreichischen KI-Basiscurriculum.

IT-Berufswege und KI-Aktionstage folgen

Das digitale Bildungsangebot bildet den ersten von drei Umsetzungsschwerpunkten der DKO-Wirtschaftsplattform. Im September soll ein zentraler Infopoint zu IT-Berufswegen folgen. Dieser wird Informationen über IT-Berufe und Ausbildungen sowie Praxisangebote wie Schulbesuche, Praktika und berufspraktische Tage bündeln.

Für November sind österreichweite Aktionstage zu KI-Kompetenzen geplant. Vorgesehen sind Workshops, Open Company Days und weitere Praxisformate, bei denen Bürgerinnen und Bürger Künstliche Intelligenz unmittelbar kennenlernen und ausprobieren können.

„Mit den digitalen Lernangeboten, dem Infopoint für IT-Berufswege und den KI-Aktionstagen bringen wir drei konkrete Maßnahmen auf den Weg. Die DKO-Wirtschaftsplattform ist damit nicht nur ein Bekenntnis, sondern eine gemeinsame Arbeits- und Umsetzungsplattform“, so Pröll abschließend.

Partner der DKO-Wirtschaftsplattform

In der DKO-Wirtschaftsplattform arbeiten bereits 30 Unternehmen, Bundesministerien, Sozialpartner und Interessenvertretungen zusammen. Zu den Partnern zählen aktuell:

A-Trust GmbH, A1 Telekom Austria AG, Amazon Österreich, Apple Österreich, Arbeiterkammer, Atos Technologies Austria GmbH, Bundeskanzleramt, Bundesministerium für Bildung, Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, Cisco Systems Austria, Dynatrace Austria GmbH, Google, HP Austria GmbH, IBM Österreich, Industriellenvereinigung, ISPA – Internet Service Providers Austria, Microsoft Österreich, ÖBB-Holding, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Oracle, ORF, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, Samsung Electronics Austria GmbH, Siemens Österreich, Welser Profile GmbH und Wirtschaftskammer Österreich.

Über die DKO-Wirtschaftsplattform

Die DKO-Wirtschaftsplattform schafft einen gemeinsamen Rahmen für die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Verwaltung, Sozialpartnern und Interessenvertretungen. Die Digitale Kompetenzoffensive koordiniert die Zusammenarbeit, bündelt die Angebote und unterstützt deren österreichweite Verbreitung. Die Partner bringen Bildungsangebote, fachliche Expertise und Praxisaktivitäten ein.



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