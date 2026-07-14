ÖWA 6/2026: Heute.at erneut Österreichs Online-Nr.-1

Wien (OTS) -

Die Schallmauer ist durchbrochen! Die am Dienstag veröffentlichte Reichweitenstudie der unabhängigen Österreichischen Webanalyse (ÖWA) meldet für Heute.at eine neue Reichweite von 50,5 Prozent. Mehr als jeder Zweite (!) heimische Internetnutzer über 14 Jahren surft also bereits auf Heute.at.

Für Juni 2026 weist die ÖWA exakt 3.664.285 Userinnen und User für das Einzelangebot von „Heute“ aus. Damit ist Heute.at – wie auch schon im April und Mai – Reichweiten-Sieger unter allen privatwirtschaftlich geführten Medienhäusern. Verglichen mit dem Vorjahres-Juni ist das „Heute“-Einzelangebot um 9,6 % gewachsen. Auch das Dachangebot bestehend aus Heute.at und Newsflix.at ist privater Marktführer.

Vermarktungschefin Beate Österreicher: „ Erneut Österreichs Online-Nummer-1 mit über 50 Prozent Reichweite, dazu ein sattes Plus bei Unique Clients, Visits und Page Impressions – das gibt uns massiven Rückenwind für das zweite Werbehalbjahr. Ich freue mich sehr, all unseren Partnern diese anhaltenden Höchstwerte für die Platzierung ihrer Botschaften anbieten zu dürfen. Heute.at zu buchen, bedeutet quer durch die neun Bundesländer Millionen Menschen zu erreichen. “

Ins Auge sticht zudem die intensive Nutzung des „Heute“-Digitalangebotes. Jeder, der über 31 Millionen Visits dauerte im Schnitt 4:25 Minuten. Mit 50,9 Prozent sind Frauen in der Leserschaft von Heute.at in der Mehrheit.

„Heute“-Chefredakteur Clemens Oistric bedankt sich im Namen des gesamten Teams: „ In einer Welt voller Umbrüche ist auf die große Loyalität der ‚Heute‘-Community Verlass. Im Schnitt verzeichnet Heute.at bereits mehr als eine Million (!) tägliche Besuche. Es ist ein großes Privileg, derart viele Menschen durch den Tag begleiten zu dürfen. Unser Versprechen bleibt bestehen: Uns bewegt, was die Österreicherinnen und Österreicher bewegt. “

Quelle: ÖWA Juni 2026, Einzelangebote, Basis österreichische Internetnutzer:innen ab 14 Jahre