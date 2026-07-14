Ofenauer ad Wehrdienst: Volkspartei klar für Expertenempfehlung von 8 + 2 Monaten

Wien (OTS) -

“Die Volkspartei steht in Sachen Wehrdienst klar für das Modell ‘Österreich Plus’ mit 8 + 2 Monaten. Damit folgen wir klar der Empfehlung der Wehrdienstkommission für einen längeren Präsenzdienst und stehen für eine starke Verteidigungsfähigkeit Österreichs”, betont ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer.

Auch der frühere Verteidigungsminister Thomas Starlinger – Berufsoffizier und Angehöriger der Generalität des Bundesheeres – sprach sich im heutigen Ö1-"Morgenjournal" gegen politische Kompromisslösungen aus und befürwortet eindeutig einen längeren Wehrdienst im Sinne der Einsatzbereitschaft und Sicherheit Österreichs. “Bemerkenswert ist deshalb auch die Haltung von NEOS – schließlich wurde Starlinger von ihnen als Experte nominiert. Dementsprechend wäre eigentlich zu erwarten, dass NEOS der Expertise des früheren Bundesministers folgt”, so Ofenauer weiter.

Der Wehrsprecher der Volkspartei abschließend: “Folgen wir gemeinsam dem Rat der Experten. Angesichts der angespannten geopolitischen Lage und der Krisen vor den Toren Europas gilt es, keine Zeit zu vergeuden. Was es jetzt braucht, ist eine rasche Lösung, die der Sicherheit Österreichs dient und auf dem Fundament der von Ministerin Klaudia Tanner eingesetzten Expertenkommission steht.” (Schluss)