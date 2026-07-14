Wenn Süßes zur Haute Couture wird

Wien/Hürth (OTS) -

Zusätzlich zum kürzlich präsentierten Heidi Klum x hitschies Halloweenkalender brachte Heidi Klum noch eine weitere Idee ein: Mode und hitschies zusammenzubringen! Das Ergebnis ist ein Kunstobjekt der besonderen Art. Ein Etuikleid mit Corsage, vollständig gefertigt aus roten hitschies Schnüren mit Erdbeergeschmack und perfekt auf die Figur des Models zugeschnitten. Passenderweise wurden dafür Schnüre verwendet, eins von Heidis Lieblingsprodukten der Marke, sodass das Kunstobjekt zu einem echten Unikat wurde.

„Für das Kleid konnten wir abgelaufene Schnüre verwenden. Die konnten nicht mehr in den Verkauf, aber für dieses Kunstobjekt waren sie perfekt geeignet." , so Philip Hitschler-Becker, CEO von hitschies. Das Kleid wird nun im Office in Hürth ausgestellt.

Seit über 90 Jahren ein Klassiker und immer noch ein Hit

Die hitschies Schnüre sind weit mehr als nur eine Zutat für das Kleid, sie sind ein fester Bestandteil des Familienunternehmens und ein Stück Markengeschichte. In den 1970er Jahren brachte hitschler seine Fruchtgummi Schnüre auf den Markt, damals eine absolute Neuheit, die von Beginn an ein großer Erfolg war. Seitdem gehören sie zum festen Kern des Sortiments und zählen bis heute zu den beliebtesten Produkten der Marke. Wer einmal einen Beutel öffnet, weiß warum: Pro Packung stecken rund 13,75 Meter Schnur drin, genug zum Naschen, Flechten, Knoten.

Was als einfache Fruchtgummi-Schnur begann, hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer ganzen Produktfamilie entwickelt. Heute gibt es die Schnüre in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen: von Klassikern wie Erdbeere, Apfel und Cola bis hin zu Blaue Himbeere. Für eine bunte Vielfalt gibt es die bunten Schnüre sowie die Fanschnüre.

Wer ist hitschies?

Mit fast 100 Jahren Unternehmensgeschichte verbindet hitschies Tradition mit Innovation und denkt Süßigkeiten konsequent neu. In vierter Generation führen Philip, Julia und Nicolas das Familienunternehmen gemeinsam mit ihrem Team und entwickeln die Marke stetig weiter, nah an der Community und am Puls der Zeit.

Ihr Ansatz ist digital, schnell und community-getrieben. Ob HITSCHIES Original Mix, brizzl UFOs oder Saure Drachenzungen: Die Produkte stehen für hohe Qualität, einen intensiven Geschmack und maximale Vielfalt. Als digitale Candy Brand greift hitschies Trends früh auf und verwandelt sie in innovative Süßigkeiten. Kommuniziert wird das über ihre Social-Media-Kanäle @hitschies.official, @philip_hitschler sowie @Julia Hitschler.