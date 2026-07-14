Automobilität im Fokus

Baden (OTS) -

Wenn Österreich im Sommer wieder zur Baustelle wird, wird auch die Geduld vieler Autofahrer*innen auf die Probe gestellt. Dennoch bleibt das eigene Auto für viele Österreicherinnen und Österreicher ein Symbol für Freiheit, Flexibilität und spürbare Erleichterung im Alltag. Eine aktuelle Studie des Online Research Instituts Marketagent unter 1.088 Personen zwischen 17 und 75 Jahren zeigt: Das Auto ist weiterhin ein zentraler Bestandteil der individuellen Mobilität. Gleichzeitig wächst der Druck durch zunehmende Staus und die schwierige Parkplatzsituation in Ballungsräumen.

Fact Box:

Auto bleibt zentral : 8 von 10 Österreicher*innen (79,7%) nutzen ein Auto in ihrem täglichen Leben.

: 8 von 10 Österreicher*innen (79,7%) nutzen ein Auto in ihrem täglichen Leben. Alltagshelfer und Freiheitssymbol : Das Auto ist für Fahrer*innen nicht nur eine praktische Erleichterung im Alltag (56,4%) sondern für jede*n Zweite*n auch ein Stück persönliche Freiheit (49,7%, Gen Z: 55,6%). Nur 2,3% würde es ohne ihr Fahrzeug an nichts fehlen.

: Das Auto ist für Fahrer*innen nicht nur eine praktische Erleichterung im Alltag (56,4%) sondern für jede*n Zweite*n auch ein Stück persönliche Freiheit (49,7%, Gen Z: 55,6%). Nur 2,3% würde es ohne ihr Fahrzeug an nichts fehlen. Verkehrslage verschlechtert sich : Mehr als die Hälfte (56,3%) nimmt eine Zunahme an Staus in Ballungsräumen wahr. Als Hauptursachen werden Baustellen (49,5%) und Pendlerverkehr (46,8%) identifiziert.

: Mehr als die Hälfte (56,3%) nimmt eine Zunahme an Staus in Ballungsräumen wahr. Als Hauptursachen werden Baustellen (49,5%) und Pendlerverkehr (46,8%) identifiziert. Anpassung an Verkehr statt Verzicht aufs Auto : 78% setzen Strategien zur Stauvermeidung ein, vor allem das Umgehen stauanfälliger Zeiten (44,1%) bzw. Strecken (33,3%).

: 78% setzen Strategien zur Stauvermeidung ein, vor allem das Umgehen stauanfälliger Zeiten (44,1%) bzw. Strecken (33,3%). Parkplatzsuche als Glücks- und Geduldsspiel : 6 von 10 (63,5%) bemerken eine Verschlechterung der Parkplatzsituation in Ballungsräumen. 29,6% bezeichnen die Parkplatzsuche als Glücksspiel, 28,3% sehen sie als Geduldsspiel.

: 6 von 10 (63,5%) bemerken eine Verschlechterung der Parkplatzsituation in Ballungsräumen. 29,6% bezeichnen die Parkplatzsuche als Glücksspiel, 28,3% sehen sie als Geduldsspiel. Lösungen gefragt: Gewünscht werden günstigere Öffis (36,9%), mehr Parkhäuser (35,4%) sowie Park-and-Ride Angebote (33,9%).

Gen Z schätzt Freiheit auf vier Rädern besonders

8 von 10 Österreicher*innen (80%) nutzen ein Auto für private und/oder berufliche Wege. In erster Linie nimmt das KFZ die Rolle des praktischen Helfers zur Erleichterung des Alltags ein (56%), für jede*n Zweite*n bedeutet es jedoch auch ein Stück persönliche Freiheit und Unabhängigkeit (50%). In der Generation Z ist diese Assoziation besonders stark (56%), als reines Transportmittel wird das Auto hier nur von 36 Prozent empfunden (Gesamt: 48%).

Ein Leben ohne Auto wäre für die meisten kaum vorstellbar. Nur 2,3 Prozent würde es an nichts fehlen, wenn ihnen ihr Auto nicht mehr zu Verfügung stehen würde. Für die Mehrheit wären vor allem die praktische Mobilität im Alltag (54%), die Flexibilität des zeitunabhängigen Fahrens (53%) und die Möglichkeit des einfachen Transports von Einkäufen oder Gepäck (51%) die größten Einbußen. Der Gen Z würde zudem der Verlust der Unabhängigkeit stärker zu schaffen machen als den älteren Generationen. So würde jede*r Zweite dieser Altersgruppe die Freiheit, spontan zu entscheiden wohin gefahren wird (51%) bzw. jederzeit Ausflüge machen zu können (49%) stark vermissen.

Anpassung an Verkehrssituation statt Verzicht aufs Auto

Während sich eine Hälfte der Autofahrer*innen im Alltag nur wenig oder gar nicht von Staus belastet fühlt (52%), tut die andere Hälfte dies zumindest teilweise (48%). 16 Prozent klagen über eine eher bis sehr starke Belastung. Wenig überraschend: am Spitzenplatz liegen hier mit großem Abstand die Wiener*innen (27%). Hinsichtlich der Verkehrssituation in Ballungsräumen nimmt die Bevölkerung im Allgemeinen eine Verschlechterung wahr (56%), 30 Prozent spüren diese deutlich. Die Hauptursachen werden in Baustellen (50%), dem Pendlerverkehr zu Stoßzeiten (47%) und einer zu hohen Gesamtanzahl an Autos (43%) gesehen.

Knapp 8 von 10 Autofahrer*innen (78%) setzen daher Strategien zur Senkung des Staurisikos ein und versuchen, vor allem stauanfällige Zeiten (44%) als auch Strecken (33%) zu meiden. Ein Drittel plant grundsätzlich mehr Zeit für Fahrten ein (32%), ein Viertel nutzt Navigations-Apps zur Stauvermeidung (26%) und 17 Prozent steigen zu Stoßzeiten bzw. für bestimmte Strecken auf die Öffis um (Wien: 32%). Lässt sich dem Stau nicht entkommen, fahren Herr und Frau Österreicher laut eigener Aussage mehrheitlich gelassen im Verkehr mit (57%), während 35 Prozent auf eine alternative Route wechseln. Für fast ein Viertel (23%) muss die Zeit während eines Staus nicht zwingend verloren sein, sondern wird für Musik, Podcasts und Co. genutzt. Doch nicht alle Österreicher*innen lassen Blechlawinen kalt: 21 Prozent geben zu, dass Stillstand auf der Straße sie rasend macht.

Parkplatzsuche: Ein Spiel aus Glück und Geduld

Nicht nur der Verkehr, sondern auch die Parkplatzsituation in Ballungsräumen wird als zunehmend kritischer empfunden (64%). 4 von 10 (42%) sprechen von einer deutlichen Verschlechterung. Die überwiegende Mehrheit der Autofahrer*innen (87%) hat zumindest fallweise Schwierigkeiten einen Parkplatz in der Stadt zu finden, 29 Prozent stehen (sehr) häufig vor dieser Problematik. Für jeweils rund 3 von 10 gleicht die Parkplatzsuche einem Glücksspiel (30%) bzw. einem Geduldsspiel (28%). 14 Prozent fühlen sich wie in einem Strategiespiel, das viel Planung und Erfahrung erfordert.

Als sinnvolle Lösungen zur Reduzierung des Parkplatzmangels werden kostengünstigere öffentliche Verkehrsmittel (40%), mehr Parkhäuser bzw. Tiefgaragen (35%) sowie Park-and-Ride Angebote am Stadtrand (34%) erachtet. Auch eine bessere Nutzung bestehender Parkflächen (32%) und ein Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel (30%) wird befürwortet.

„ Das Auto ist für die meisten Österreicherinnen und Österreicher weit mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Es steht für Selbstbestimmung, Flexibilität und die Freiheit, den Alltag nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Umso deutlicher zeigt unsere Studie aber auch: Genau dieses Freiheitsgefühl gerät durch Staus und Parkplatzmangel zunehmend unter Druck. Die Mobilität der Zukunft wird deshalb nicht allein durch neue Antriebe entschieden, sondern auch durch intelligente Infrastruktur und effiziente Verkehrslenkung “, so Thomas Schwabl, Gründer und Geschäftsführer von Marketagent.

Freiheit mit Grenzen

Auch wenn das Auto für viele ein Symbol der Freiheit ist, steht im Alltag klar der funktionale Nutzen im Vordergrund. Mehr als die Hälfte (55%) sieht in ihrem Fahrzeug in erster Linie ein praktisches Verkehrsmittel, nur jede elfte Person (9%) nimmt es primär als Statussymbol wahr. Insgesamt wird deutlich: Das Auto bleibt sowohl unverzichtbarer Begleiter als auch Ausdruck persönlicher Unabhängigkeit. Doch gleichzeitig wird genau diese Freiheit durch zunehmende Verkehrs- und Parkplatzprobleme immer stärker ausgebremst.