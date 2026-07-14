ARBÖ: Reiseverkehr + Weiz Rallye bringen Staus am Wochenende

Wien (OTS) -

Auch am kommenden Wochenende ist mit sehr hohem Verkehrsaufkommen im Reiseverkehr zu rechnen. Der Ferienbeginn im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands - Nordrhein-Westfalen - verstärkt das Stauproblem vor allem auf den Transitrouten. Zusätzlich sorgen die Rallye Weiz und die Sperre der B25 in Ybbs für zusätzliche Verzögerungen.

Die ersten Staus erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten bereits am Freitagnachmittag. Speziell am Samstag ist von Vormittag bis in die frühen Abendstunden mit Staus zu rechnen. Auch am Sonntag könnte es teilweise auf den betroffenen Strecken wesentlich länger dauern.

Folgende Strecken werden voraussichtlich betroffen sein:

Pyhrnautobahn (A9): vor den Tunnelketten Klaus–St. Pankraz, dem Bosrucktunnel, dem Baustellenbereich Kalwang–Mautern sowie dem Gleinalmtunnel

Tauernautobahn (A10): vor der Mautstelle St. Michael sowie den Tunnelportalen des Tauerntunnels und Katschbergtunnels

Karawankenautobahn (A11): vor dem Karawankentunnel

Inntalautobahn (A12): vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden sowie im Großraum Innsbruck

Brennerautobahn (A13): vor der Mautstelle Schönberg und dem Baustellenbereich vor der Luegbrücke

Fernpassstraße (B179): auf der Umfahrung Reutte und zwischen Lermoos und Nassereith, sowie vor dem Grenztunnel Füssen

Der ARBÖ empfiehlt, den Reisebeginn, wenn möglich, nicht auf das Wochenende zu legen oder entweder sehr früh oder sehr spät aufzubrechen. „Sorgen Sie für ausreichend Flüssigkeit sowie Beschäftigung für junge Mitreisende und machen Sie regelmäßig Pausen, um eine sichere Reise zu gewährleisten. Denken Sie auch an die vielerorts geltenden Abfahrtssperren in den Sommermonaten. Auch im Falle eines Staus müssen Fahrzeuglenker, die nicht unter den Quell- und Zielverkehr fallen, auf der Autobahn bleiben.

Zwtl.: Die Rallye Weiz stellt die Steiermark auf den Kopf

In der Oststeiermark steigt vom 16. bis 18. Juli die nächste Runde der Austrian Rallye Challenge. Mit 88 Teams aus 14 Nationen wird laut Veranstalter ein großes internationales Sommerfest des Rallyesports geboten. Elf Sonderprüfungen über 140 km stehen für die Teams und deren Fans auf dem Programm. Die Sonderprüfungen finden im Umkreis von Weiz, Naas, Anger und Hart statt und werden durch kurzfristige, lokale Sperren begleitet.

Zwtl: Sperre der B25 bei Ybbs/Kammelbach – Verzögerungen erwartet

Aufgrund von Bauarbeiten wird die B25 von 17. Juli, 20:00 Uhr bis 20 Juli, 5:00 Uhr im Bereich zwischen der Zufahrt zum Hafen und dem Kreisverkehr B25/B1 komplett gesperrt. Verkehrsteilnehmer: innen aus Richtung Wieselburg kommend können über die B1 sowie die Landesstraßen L6045 und L6044 nach Ybbs fahren.

In der Gegenrichtung werden die Verkehrsteilnehmer von der Donaubrücke Ybbs/Persenbeug kommend über die L6044, die L6045 und die B1 zurück zur B25 geleitet. Die wichtigsten Einrichtungen in Ybbs und Kammelbach bleiben trotz der Sperre erreichbar.