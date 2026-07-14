Österreichischer Patient:innenbeirat künftig an der Gesundheit Österreich angesiedelt

Wien (OTS) -

Der Österreichische Patient:innenbeirat erhält mit Sommer 2026 eine neue organisatorische Heimat: Die fachliche und organisatorische Weiterführung des Beirats wird künftig von der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) übernommen. Die bisherige Trägerschaft durch das LBI Digital Health and Patient Safety geht damit an die nationale Public-Health-Institution über.

Der Österreichische Patient:innenbeirat bringt die Perspektive von Patientinnen und Patienten in Projekte, Forschungsvorhaben und Fragestellungen des Gesundheitswesens ein. Institutionen sowie Expertinnen und Experten erhalten damit die Möglichkeit, Betroffene frühzeitig einzubeziehen und deren Erfahrungen für die Weiterentwicklung von Versorgung, Forschung und Gesundheitspolitik zu nutzen.

„Ein modernes Gesundheitswesen braucht die Perspektive der Menschen, die es in Anspruch nehmen. Mit der Übernahme des Patient:innenbeirats schaffen wir die Voraussetzungen, um Patientenbeteiligung langfristig zu stärken und die Patientenperspektive noch stärker in Forschung, Versorgung und gesundheitspolitische Entwicklungen einzubinden“, betont GÖG-Geschäftsführer Herwig Ostermann.

Der Patient:innenbeirat bleibt auch künftig die zentrale Anlaufstelle für Institutionen und Fachleute, die Patientinnen und Patienten in gesundheitsrelevante Fragestellungen und Entwicklungen einbeziehen möchten. Er bietet einen strukturierten Rahmen für Austausch, Beteiligung und die gemeinsame Bearbeitung von Themen aus allen Bereichen des Gesundheitswesens.

Mit der Eingliederung in die GÖG wird das bestehende Konzept des Patient:innenbeirats weiterentwickelt. Ziel ist es, Beteiligungsstrukturen langfristig zu stärken, die Mitwirkung von Patientinnen und Patienten systematisch auszubauen und die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitswesen, Forschung und Betroffenen weiter zu intensivieren. Der Neustart des weiterentwickelten Modells ist für Herbst 2026 vorgesehen.

Ab Sommer 2026 startet zudem eine neue Ausschreibungsrunde für Mitglieder des Patient:innenbeirats. Gesucht werden engagierte Patientinnen und Patienten, die aktiv an einer unabhängigen, konstruktiven und zukunftsorientierten Patientenbeteiligung in Österreich mitwirken möchten.

Weitere Informationen zum Österreichischen Patient:innenbeirat finden Sie unter www.patientenbeirat.at.