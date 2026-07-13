FPÖ – Hafenecker: „SPÖ im Panikmodus – Wer ‚Remigration‘ kritisiert, will illegale Masseneinwanderung!“

Wien (OTS) -

Als „hysterische Panikattacke und durchschaubare Schmutzkübelkampagne“ bezeichnete heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA, die jüngsten Vorwürfe der SPÖ. Das sei ein klares Zeichen der Verzweiflung: „Weil der SPÖ jede sachliche Antwort auf die Asylkrise fehlt, greift sie zur abgenutzten Rechtsextremismus-Keule. Der eigentliche Skandal ist doch, dass hier offenbar zwischen ‚guten‘ und ‚bösen‘ Petitionen unterschieden wird. Sollen jetzt Bürgerrechte zweiter Klasse eingeführt werden, bei denen nur noch regierungskonforme Meinungen erlaubt sind? Dieses Vorgehen, bei dem Bürgerinitiativen vorab bewertet und zensiert werden, ist zutiefst undemokratisch und entlarvt die autoritären Züge der Systemparteien!“

Die SPÖ versuche krampfhaft, den völlig legitimen Begriff der „Remigration“ zu vergiften. „Das ist eine bewusste Täuschung der Öffentlichkeit! Wer den Begriff der Remigration angreift, will in Wahrheit nur eines: die ungebremste Fortsetzung des Asyl-Chaos. Wir hingegen meinen damit die konsequente und rechtsstaatlich gebotene Heimführung von illegalen Einwanderern, abgelehnten Asylwerbern und ausländischen Straftätern. Alles andere ist eine bösartige Unterstellung, welche auch nach der zehnten Wiederholung nicht wahrer wird“, so Hafenecker.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Seltenheim solle lieber vor der Türe seiner eigenen Partei kehren, deren GPA-Jugend ohne Widerspruch ‚Hitler-Memes‘ verbreite, wie es gestern FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz aufgedeckt hatte. „Da kommt kein Wort aus der linken Empörungsecke – weder von SPÖ-Erinnerungskultursprecherin Schatz, noch von Seltenheim, Parteichef Babler oder einem der sonstigen Skandalisierungssprecher“, so Hafenecker.

„Die wahre Gefahr für Österreich ist nicht eine patriotische Politik, sondern die SPÖ selbst, die mit ihrer naiven Willkommenskultur importierte Kriminalität und die Islamisierung unseres Landes zu verantworten hat. Die Österreicher wollen eine Festung Österreich und null Toleranz gegenüber illegaler Zuwanderung. Wir sind die Einzigen, die dafür kämpfen!“, so Hafenecker abschließend.