Wiener Netze: Lehrabschlussprüfungen sind geschafft!

Wien (OTS) -

12 ausgezeichnete Erfolge, 12 gute Erfolge und 11 bestandene Lehrabschlussprüfungen gibt es mit Ende des Lehrjahrs 2025/26 bei den Wiener Netzen zu feiern! In den Berufen: Elektrotechnik, Installations- und Gebäudetechnik und Bürokaufmann*frau.

Außerdem haben 11 erwachsene Teilnehmer*innen des WAFF-Lehrgangs ihre Ausbildung zum Installations- und Gebäudetechniker*in abgeschlossen. Alle 46 Absolvent*innen können gleich im Anschluss ihrer Ausbildung ihre Arbeitsstelle bei den Wiener Netzen antreten!

Wir brauchen Fachkräfte für die Energiewende

„Gut ausgebildete Mitarbeiter*innen sind die Grundlage für eine sichere und zukunftsfitte Infrastruktur. Deshalb setzen wir auf eine hochwertige Lehrausbildung und bieten unseren Nachwuchskräften vielfältige Möglichkeiten, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln“, betont Gerhard Fida, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wiener Netze.

„Die Freude ist nicht nur bei den Nachwuchstalenten groß, sondern auch ganz unsererseits“, sagt Martin Hutter, Abteilungsleiter für Aus- und Weiterbildung, bei den Wiener Netzen. „Der positive Abschluss der Lehre ist eine Auszeichnung für den Betrieb, das heißt, wir haben unsere Lehrlinge über mehrere Jahre hinweg gut begleitet und ihnen alles beigebracht, um bestmöglich in die Arbeitswelt zu starten“, so Hutter. „Bei den Wiener Netzen gefällt mir besonders, dass auf jeden Einzelnen eingegangen wird. Die Ausbilder berücksichtigen die persönlichen Stärken und Bedürfnisse und gleichzeitig wird darauf geachtet, dass wir als Gruppe gut zusammenwachsen“, bestätigt Bastian Graf, der gerade seine Elektrotechniklehre absolviert hat.

Karriere in der Technik

Dass technische Berufe auch Frauen offenstehen, zeigen die motivierten Absolventinnen der Wiener Netze. Eine von ihnen ist Melanie Endl, die im Juni ihre Lehre zur Installations- und Gebäudetechnikerin erfolgreich abgeschlossen hat. „Technik hat mich schon immer fasziniert. Besonders schätze ich an meinem Beruf, dass ich praktisch arbeiten kann und jeden Tag sehe, was ich geschafft habe. Der erfolgreiche Abschluss meiner Lehre ist für mich ein wichtiger Meilenstein und bestätigt, dass ich die richtige Berufswahl getroffen habe“, sagt Endl.

Rund 2.500 Mitarbeiter*innen arbeiten bei den Wiener Netzen, etwa 20 Prozent davon sind Frauen. „Mit gezielten Initiativen fördern wir Vielfalt und Chancengleichheit und möchten noch mehr Menschen für technische Berufe begeistern“, so Wiener Netze-Chef Gerhard Fida.

Ausbildung mit Perspektive

Für viele junge Kolleg*innen ist ihre Arbeit bei den Wiener Netzen mehr als nur ein Beruf. „Ich habe mich für eine Lehre entschieden, weil ich etwas für die Zukunft bewegen und meinen Teil dazu beitragen möchte, dass die Stadt Wien läuft“, sagt Veljko Lazic frisch ausgebildeter Installations- und Gebäudetechniker bei den Wiener Netzen. Die Möglichkeit, aktiv an einer funktionierenden und lebenswerten Stadt mitzuwirken, ist für ihn ein besonderer Antrieb und ein wichtiger Grund für seinen beruflichen Weg.

Fotolink: Fotos von den erfolgreichen Lehrlingen gibt es hier: https://tinyurl.com/LehrAbschluesse Copyright: Wiener Netze

Stabile Lehre - Bewirb dich bald!

Die Lehrstellen für September 2026 sind bereits vergeben. Aber bereits ab Herbst beginnt die Bewerbung für die Lehrstellen, die im September 2027 bei den Wiener Stadtwerken angeboten werden. Die Wiener Stadtwerke sind einer der größten Ausbildungsbetriebe der Stadt. Insgesamt bilden sie über 700 Lehrlinge in rund 20 verschiedenen Berufen aus.

Die Wiener Netze bieten für Herbst 2027 insgesamt 52 Ausbildungsplätze an. Neben den 23 Plätzen für die Elektrotechnik – Energietechnik und 10 Plätzen für die Installations- und Gebäudetechnik werden auch 4 Fernwärmetechniker*innen sowie 4 Bürokaufmann*frau-Lehrlinge zur Verfügung stehen. Außerdem startet dann auch wieder die Ausbildung im Rahmen des FIT-Programms bei den Wiener Netzen. Diese Lehre zur Elektrotechnikerin wird in Kooperation mit dem AMS Wien angeboten und eröffnet Frauen neue Perspektiven in einem technischen Berufsfeld mit Zukunft.

Zur Bewerbungsplattform eine Lehre bei den Wiener Stadtwerken geht es hier: www.wienerstadtwerke.at/lehre

Über die Wiener Netze:

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Kombinetzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Glasfaser-Telekommunikation dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 490 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen KundInnen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität. Die Wiener Netze sind ein Unternehmen der Wiener Stadtwerke-Gruppe, dem bedeutendsten Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien