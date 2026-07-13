FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Generalsekretär Christian Hafenecker

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20260713S9lAM8Lf/DlfoQHWD

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.