- 13.07.2026, 11:26:32
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Generalsekretär Christian Hafenecker
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20260713S9lAM8Lf/DlfoQHWD
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