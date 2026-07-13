Kinder begegnen Wissenschaft: KinderuniWien findet zum 24. Mal statt

Wien (OTS) -

Die Hörsäle gehören wieder den Kindern: Mehr als 4.000 junge Studierende zwischen sieben und zwölf Jahren studieren in den kommenden zwei Wochen an sieben Universitäten und Hochschulen in Wien. Bei der 24. KinderuniWien – einer der bedeutendsten Bildungsinitiativen für universitäre Wissensvermittlung in Europa – programmieren sie Roboter, entdecken die Welt der Mikroben, erforschen Schwarze Löcher und diskutieren mit über 600 Wissenschafter*innen über aktuelle Fragen aus Forschung und Gesellschaft.

Sie sind winzig, mit bloßem Auge nicht sichtbar und doch unverzichtbar für das Leben auf unserem Planeten: Mikroben. Sie helfen bei der Verdauung, stärken das Immunsystem, halten Böden fruchtbar und beeinflussen sogar das Klima. Mit der Eröffnungsvorlesung „Mikroben – klein, aber oho!“ fiel am 13. Juli der Startschuss für die KinderuniWien 2026. Die Wissenschafter*innen Michael Wagner (Universität Wien) und Angela Sessitsch (AIT) vom FWF Cluster of Excellence „Microbiomes drive Planetary Health“ nahmen die jungen Studierenden mit in die faszinierende Welt der Mikroben und zeigten, wie sogenannte Mikrobiome das Zusammenspiel von Menschen, Tieren, Pflanzen und ganzen Ökosystemen prägen.

„Seit 20 Jahren bringt das Kinder- und Jugendbüro mit Initiativen wie der KinderuniWien Kinder mit Wissenschaft in Kontakt und macht sie für sie erlebbar“, schildert Karoline Iber, Geschäftsführerin des Kinder- und Jugendbüros der Universität Wien. „Wer früh erlebt, wie spannend es ist, Fragen zu stellen, kritisch zu denken und Zusammenhänge zu verstehen, kann Ideen und Visionen entwickeln, die weit über den Hörsaal hinausreichen. Genau darin liegt die Zukunftskraft der Kinderuni.“

Universitätsübergreifende Zusammenarbeit für Wissenschaft mit Kindern

Bis 25. Juli verwandelt sich Wien damit erneut in einen Campus für junge Wissenshungrige: Rund 4.000 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren besuchen Vorlesungen, stellen Fragen, diskutieren mit 600 Forschenden von sechs Universitäten, einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften und zwei Forschungseinrichtungen und erleben Wissenschaft aus erster Hand.

„Es freut mich besonders, dass sich eine Initiative, die an der Universität Wien ihren Anfang genommen hat, zu einer einzigartigen universitätsübergreifenden Erfolgsgeschichte entwickelt hat. Heute bündeln sieben Universitäten und Hochschulen ihre Stärken, um Kindern die Vielfalt der Wissenschaft näherzubringen. Die KinderuniWien ist damit ein beeindruckendes Beispiel dafür, was durch Zusammenarbeit über institutionelle Grenzen hinweg entstehen kann“, so Sebastian Schütze, Rektor der Universität Wien, bei der feierlichen Eröffnung der KinderuniWien.

Zukunftskompetenzen für eine Welt im Wandel

Die KinderuniWien findet heuer in einem besonderen Rahmen statt: Das Kinder- und Jugendbüro der Universität Wien, das die KinderuniWien ins Leben gerufen hat, feiert sein 20-jähriges Bestehen. Mit der KinderuniWien und weiteren Bildungsangeboten hat das Kinder- und Jugendbüro in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als 200.000 Kinder und Jugendliche erreicht. Was geblieben ist, ist die Idee: Neugier wecken und Wissenschaft erlebbar machen.

Das zeigt auch das diesjährige Programm: Rund 370 Lehrveranstaltungen, gestaltet von etwa 600 Wissenschafter*innen, geben Einblicke in aktuelle Forschungsfelder – von Klimaforschung und Nachhaltigkeit über Medizin und Tiergesundheit bis hin zu Demokratie, Technik, Wirtschaft und Recht.

Von Roboter bauen bis Schwarze Löcher erforschen

Besonders gefragt bei den Kindern sind heuer Zukunftstechnologien: Die Kinder bauen eigene Roboter, setzen sich mit KI auseinander, programmieren oder gehen den Grundlagen von Algorithmen auf den Grund. Gleichzeitig erforschen sie, warum Viren auch nützlich sein können, wie Schwarze Löcher entstehen oder was Wölfe, Eulen und das Immunsystem gemeinsam über unsere Welt erzählen.

Dass Wissenschaft mehr ist als Naturwissenschaft und Technik, zeigt ein weiterer Programmschwerpunkt: die Erinnerungskultur. In Vorlesungen und Workshops setzen sich die Kinder altersgerecht mit Geschichte und Demokratie auseinander und denken darüber nach, welche Bedeutung Erinnern für Gegenwart und Zukunft hat.

„Bildung eröffnet Chancen – und Finanzbildung ist ein wichtiger Teil davon. Die KinderuninWien schafft einen Raum, in dem Kinder ihre Neugier entfalten und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln können. Dass dabei besonders auch Kinder erreicht werden, die es im Leben nicht immer leicht haben, macht dieses Engagement für uns so wertvoll“, so CFO Enver Sirucic von der BAWAG, die als langjährige Partnerin die KinderuniWien dabei unterstützt, jungen Menschen einen frühen Zugang zu Wissenschaft zu ermöglichen.

Zwei Wochen studieren

Den feierlichen Abschluss bildet am 25. Juli die traditionelle Sponsion im Großen Festsaal der Universität Wien. Dort erhalten die jungen Absolvent*innen ihre Urkunden und feiern ihren erfolgreichen „Studienabschluss“, um im Anschluss mit vielen neuen Perspektiven nach Hause zu gehen.

Fördereinrichtungen und Partner*innen

Die KinderuniWien wird gefördert vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung im Rahmen der von OeAD koordinierten Förderinitiative für Kinder- und Jugenduniversitäten ‒ sowie von der Stadt Wien.

Kooperationspartnerschaften mit: BAWAG Group, Altstoff Recycling Austria (ARA) / Austria Glas Recycling (AGR), Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Wirtschaftskammer Österreich, Klima- und Energiefonds, FLiP GmbH, Austrian Development Agency, Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie (GMI) / Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA), Stadt Wien – Wiener Wasser, Wiener Städtische Versicherung, Ja! Natürlich Naturprodukte GmbH, Stadt Wien – Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle, Stadt Wien – Umweltschutz, Projekt Management Austria, Hitachi Rail, The Magnum Ice Cream Company N.V. (TMICC), Stadt Wien – Büchereien.

Bilder zur Eröffnung der KinderuniWien2026 stehen hier zum Download zur Verfügung (ab 13 Uhr):

https://www.apa-fotoservice.at/galerie/40058

Der Abdruck der Bilder für Pressezwecke ist unter Angabe des Copyrights „Kinder- und Jugendbüro der Universität Wien/APA Fotoservice/Hörmandinger“ kostenfrei.