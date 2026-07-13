Der wahre Weltmeister wächst in Äthiopiens Wald

Wien (OTS) -

Während bei der Fußball-Weltmeisterschaft die besten Teams noch um den Titel kämpfen, stehen die Gewinner der Waldwette 2026 bereits fest: Mensch und Natur. Zahlreiche Waldheld:innen haben mit ihrer Teilnahme an der Spendenaktion von Menschen für Menschen dazu beigetragen, die Wiederbewaldung und nachhaltige Entwicklung in Äthiopien zu unterstützen. Das ursprüngliche Ziel von 50.000 m2 Wald wurde dabei deutlich übertroffen.

In nur fünf Wochen wurden über 6.000 Euro an Spenden gesammelt. Dank der zusätzlichen Unterstützung der Cooltours Reise Gmbh aus Graz, in Höhe von 10.000 Euro, konnte die gespendete Waldfläche sogar verdreifacht werden. Insgesamt können so mehr als 160.000 m² Wald aufgeforstet werden, was etwa 22 Fußballfeldern entspricht.

Gemeinsam Zukunft pflanzen

Ob auf dem Fußballplatz oder beim Klimaschutz, große Erfolge entstehen durch Teamgeist. Genau das hat die Waldwette 2026 eindrucksvoll bewiesen. Jede Spende war ein entscheidender Treffer für eine grünere Zukunft.

„Eine Weltmeisterschaft begeistert Millionen Menschen, weil sie zeigt, was möglich ist, wenn ein Team zusammenhält. Genau dieses Prinzip trägt auch unsere Waldwette. Viele einzelne Beiträge ergeben am Ende einen großen Erfolg für Mensch und Natur und zeigen, wie groß die Bereitschaft ist, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen“ , sagt Mag. Harald Maier, Geschäftsführer von Menschen für Menschen Österreich.

Ein Wald, der Leben verändert

Seit 45 Jahren setzt sich die Organisation Menschen für Menschen für den Schutz und die Regeneration der Umwelt in ländlichen Regionen Äthiopiens ein. So wurden gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung bereits 779 Baumschulen eingerichtet, 16.369 Hektar Aufforstungsflächen angelegt und über 306 Millionen Baumsetzlinge verteilt bzw. ausgepflanzt.

Die Wurzeln der Bäume stabilisieren das Erdreich und verhindern eine Erosion der Böden. Die Böden werden fruchtbarer, sodass Gemüse, Obst und Getreide besser gedeihen können. Das verbessert die Ernährungssituation der Familien und schafft neue Einkommensmöglichkeiten. Das dichte Wurzelwerk trägt dazu bei, dass ausgetrocknete Quellen wieder Wasser führen können, Tiere finden in den aufgeforsteten Gebieten ein Zuhause und mittelfristig verbessert es das Mikroklima.

Aus einer Wette wird ein nachhaltiger Gewinn

Mit dem Schlusspfiff der Waldwette beginnt die Umsetzung der Aufforstungsmaßnahmen vor Ort. In eigens eingerichteten Baumschulen werden die Setzlinge herangezogen und anschließend gemeinsam mit der Bevölkerung ausgepflanzt. Schulungen vermitteln das notwendige Wissen, um die Wälder langfristig zu pflegen und zu schützen. So entstehen nachhaltige Projekte, die Böden sichern, Wälder wachsen lassen und zum Schutz und zur Regeneration der Umwelt beitragen.

Denn anders als im Fußball steht bei der Waldwette kein einzelnes Sieger-Team auf dem Podest. Hier gewinnt eine lebenswerte Zukunft für heutige und kommende Generationen in Äthiopien.