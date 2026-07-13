ARBÖ: Mit dem Auto sicher in den Urlaub

Wien (OTS) -

„Ab in den Urlaub“ heißt es für viele Österreicherinnen und Österreicher in den kommenden Wochen. Viele werden wieder mit dem Auto in die verdiente Auszeit starten. Damit die Urlaubsfahrt möglichst entspannt bleibt, sollte man bereits im Vorfeld gut planen.

Gute Planung ist die halbe Miete

Vor dem Start in den Urlaub sollte man sich rechtzeitig mit den Bestimmungen im jeweiligen Urlaubsland beziehungsweise den Durchreiseländern vertraut machen. Dazu zählen unter anderem die erforderlichen Reisedokumente, die geltenden Verkehrsregeln und Tempolimits, Mitführpflichten sowie Maut- und Verkehrsbestimmungen. Wer bereits vor der Abreise weiß, wo Gebühren anfallen und wie diese zu entrichten sind, kann böse Überraschungen während oder nach der Reise vermeiden.

Um gut vorbereitet unterwegs zu sein, empfiehlt der ARBÖ außerdem, die Route rechtzeitig zu planen und nach Möglichkeit azyklisch zu fahren. Idealerweise startet man unter der Woche am frühen Morgen oder später am Abend. Vor der Abreise lohnt es sich, beim ARBÖ-Informationsdienst (050 123 123) aktuelle Informationen zu Staupunkten und möglichen Ausweichrouten einzuholen. Aktuelle Verkehrsmeldungen und Verkehrsinfos sind zudem unter www.arboe.at/infos/verkehrsinformationen abrufbar.

Regelmäßig Pausen einlegen

Gerade bei sehr langen Urlaubsfahrten sollten Pausen nicht erst dann gemacht werden, wenn die Müdigkeit bereits spürbar ist. Der ARBÖ empfiehlt die Route vorab in realistische Etappen einzuteilen und regelmäßige Stopps einzuplanen. Bewegung, frische Luft und ausreichend Flüssigkeit helfen gegen Müdigkeit und tragen dazu bei, dass alle entspannter und sicherer ans Ziel kommen. Bei sehr langen Strecken kann auch eine Zwischenübernachtung sinnvoll sein.

Auch Tank- und Ladestopps sollten nicht dem Zufall überlassen werden. Bei Fahrten durch mehrere Länder lohnt sich zudem ein Blick auf die unterschiedlichen Spritpreise entlang der Route. Je nach Urlaubsland und Strecke kann es günstiger sein, noch vor der Grenze oder erst im Nachbarland zu tanken. Tankstellen abseits der Autobahn sind häufig preiswerter als jene direkt an der Autobahn.

Für E-Auto-Fahrerinnen und -Fahrer ist eine gute Ladeplanung besonders wichtig. Vor der Abreise sollte geprüft werden, wo sich entlang der Route geeignete Ladepunkte befinden, welche Ladeleistung verfügbar ist und ob die benötigten Ladekarten oder Apps im jeweiligen Reiseland funktionieren. Auch Wartezeiten an stark frequentierten Schnellladestationen sollten gerade in der Hauptreisezeit eingeplant werden. Idealerweise werden Ladepausen mit ohnehin notwendigen Pausen kombiniert. So lässt sich die Wartezeit sinnvoll nutzen und die Reise bleibt entspannter.

Auto richtig beladen

Beim Beladen des Fahrzeugs ist Planung das Um und Auf. Am besten überlegt man sich vorab, was im Urlaub wirklich benötigt wird und wie viel Gepäck tatsächlich mitgenommen werden muss. Getränke, Proviant, gegebenenfalls Medikamente und Reiseunterlagen sollten im Fahrgastraum sicher und griffbereit verstaut werden. Alles andere gehört in den Kofferraum.

Dabei gilt: Schwere Gepäckstücke möglichst weit unten und direkt an der Rücksitzwand platzieren. Fahrräder dürfen nur mit geeigneten Tragevorrichtungen transportiert werden. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird.

Fahrzeug-Check vor der Abfahrt

Bevor es losgeht, sollte sichergestellt werden, dass das Fahrzeug urlaubsfit ist. Die ARBÖ-Techniker empfehlen, Flüssigkeitsstände zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzufüllen sowie den Reifendruck zu überprüfen und an die Beladung anzupassen. Ebenso sollte kontrolliert werden, ob Verbandkasten, Warnwesten und Pannendreieck vollständig und griffbereit im Fahrzeug vorhanden sind.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, vereinbart vor der Abreise einen Termin für den ARBÖ-Fahrzeug-Check in einem ARBÖ-Prüfzentrum in der Nähe. Der Fahrzeug-Check ist für ARBÖ-Mitglieder gratis und beinhaltet unter anderem die Überprüfung von Bremsen, Leuchten, Warnanlage, Batterie, Scheiben und Scheibenwischern sowie den Check von Lüftung und Klimaanlage. Damit steht einem entspannten Urlaub und einer möglichst stressfreien An- und Abreise nichts mehr im Weg.