Erinnerung Pressekonferenz: „Militärärzte – Einsatz an der Schnittstelle von Medizin und Landesverteidigung“ - morgen, 10 Uhr

Wien (OTS) -

Ob im In- oder Ausland, Katastropheneinsätzen oder die medizinische Versorgung von Soldatinnen und Soldaten – Militärärzte nehmen eine Schlüsselrolle an der Schnittstelle von Medizin, Landesverteidigung und Sicherheit ein. Wie kann es gelingen, trotz der außergewöhnlichen Bedingungen und der komplexen Einsatzlagen genügend qualifiziertes Personal zu finden? Und wie gelingt die Vereinbarkeit der militärischen Anforderungen mit dem ärztlichen Berufsbild?

Die Österreichische Ärztekammer lädt dazu zu einer Pressekonferenz ein, um Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche und die aktuellen Herausforderungen zu geben.

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.



Am Podium:

OMR Dr. Johannes Steinhart

Präsident der Österreichischen Ärztekammer

GenMjr DDr.in Sylvia Sperandio MBA

Heeressanitätsschefin und Leiterin der Direktion 8 - Militärisches Gesundheitswesen

Pressekonferenz: „Militärärzte – Einsatz an der Schnittstelle von Medizin und Landesverteidigung“

Datum: 14.07.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichische Ärztekammer, 1. Stock, Saal 4

Weihburggasse 10-12

1010 Wien

Österreich