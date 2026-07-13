- 13.07.2026, 10:35:02
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Erinnerung Pressekonferenz: „Militärärzte – Einsatz an der Schnittstelle von Medizin und Landesverteidigung“ - morgen, 10 Uhr
Militärärzte nehmen eine Schlüsselrolle bei Katastrophenhilfe und militärischer Einsatzbereitschaft ein – aber wie sicher ist unsere Versorgung noch?
Ob im In- oder Ausland, Katastropheneinsätzen oder die medizinische Versorgung von Soldatinnen und Soldaten – Militärärzte nehmen eine Schlüsselrolle an der Schnittstelle von Medizin, Landesverteidigung und Sicherheit ein. Wie kann es gelingen, trotz der außergewöhnlichen Bedingungen und der komplexen Einsatzlagen genügend qualifiziertes Personal zu finden? Und wie gelingt die Vereinbarkeit der militärischen Anforderungen mit dem ärztlichen Berufsbild?
Die Österreichische Ärztekammer lädt dazu zu einer Pressekonferenz ein, um Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche und die aktuellen Herausforderungen zu geben.
Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.
Am Podium:
OMR Dr. Johannes Steinhart
Präsident der Österreichischen Ärztekammer
GenMjr DDr.in Sylvia Sperandio MBA
Heeressanitätsschefin und Leiterin der Direktion 8 - Militärisches Gesundheitswesen
Pressekonferenz: „Militärärzte – Einsatz an der Schnittstelle von Medizin und Landesverteidigung“
Datum: 14.07.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Österreichische Ärztekammer, 1. Stock, Saal 4
Weihburggasse 10-12
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sascha Bunda
Telefon: 01/51406-3341
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at
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