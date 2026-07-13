MEDIENEINLADUNG: „Nicht auf unserem Rücken!“ – vida-Aktion für faire Löhne in Hotellerie und Gastronomie

Wien (OTS) -

Datum: Donnerstag, 16. Juli 2026, ab 17 Uhr

Ort: Lancplatz, 1020 Wien

Die Verhandlungen zum Kollektivvertrag für das Hotel- und Gastgewerbe sind festgefahren. Die Wirtschaftskammer verwehrt den Beschäftigten in den niedrigsten Lohngruppen den vollen Inflationsausgleich und hat die Verhandlungen zuletzt einseitig für beendet erklärt. So nicht!

Die niedrigste Lohngruppe verdient bei einer 40-Stunden-Woche aktuell nur rund 1.645 Euro netto. Gleichzeitig werden Wohnen, Lebensmittel, Energie und Mobilität immer teurer. Die Gewerkschaft vida kann keinem Abschluss zustimmen, der Menschen mit ohnehin niedrigen Einkommen noch ärmer macht.

Die Beschäftigten sind am Ende ihrer Geduld: Sie brauchen echte Lohnerhöhungen statt Lohnkürzungen. Sonst verschärft sich genau jenes Problem, über das die Arbeitgeber selbst klagen: Immer mehr Menschen verlassen die Branche.

Bei der kreativen Aktion am 16. Juli am Lancplatz in Wien zeigen Beschäftigte und Gewerkschafter:innen szenisch, dass Betriebe nicht auf dem Rücken ihrer Mitarbeiter:innen wirtschaften dürfen. Ein „menschlicher Tisch“ macht deutlich: Ohne Beschäftigte steht in Hotellerie und Gastronomie gar nichts. Mit Koffern senden die Teilnehmer:innen außerdem eine klare Botschaft: Wer nicht fair entlohnt wird, geht.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, die Aktion fotografisch zu begleiten und mit Beschäftigten, Betriebsrät:innen sowie Vertreter:innen der Gewerkschaft vida zu sprechen.

Gesprächsmöglichkeiten:

· Eva Eberhart, vida-Verhandlungsleiterin KV Hotel- und Gastgewerbe

· Yvonne Rychly, Landesfrauenvorsitzende vida Wien

· Beschäftigte und Betriebsrät:innen aus der Branche

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten!