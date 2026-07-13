Mair: Bildungspflicht und Mittlere Reife sind zentrale bildungspolitische Reformvorhaben für diese Legislaturperiode

Wien (OTS) -

Angesichts der demografischen Entwicklung und des zunehmenden Fachkräftemangels ist eine deutliche Aufwertung der dualen Ausbildung notwendig, so ÖVP-Lehrlingssprecher Abg. Klaus Mair, heute, Montag. “Österreich steht vor einer strukturellen Herausforderung: Die Zahl der Jugendlichen sinkt regional deutlich. Mit einer Geburtenrate von rund 1,29 Kindern pro Frau im Jahr 2025 erreichen wir einen historischen Tiefstand“, betont Mair. ”Ohne gezielte Maßnahmen droht ein weiterer Rückgang an Lehrstellensuchenden und damit an dringend benötigten Fachkräften. Gleichzeitig steigt der Bedarf in Handwerk, Technik, Industrie, Tourismus und Gewerbe massiv an. Die Lehre ist daher das zentrale Instrument zur Fachkräftesicherung im Inland und die wirtschaftlich effizienteste Ausbildungsform", so der Abgeordnete weiter.

Der Lehrlingssprecher verweist in diesem Zusammenhang auf das Regierungsprogramm, wonach eine Stärkung und Aufwertung der polytechnischen Schule (PTS) sowie der Berufs­schulen und eine Modernisierung der Berufsschulen (E-Learning, Einführung bzw. Ausbau des Modulsystems) vorgesehen sind.

Zudem sollen die Angebote der Berufsschule im Bereich der digitalen Ausbildung weiterentwickelt werden und eine verstärkte Umstellung des Berufsschullehrplans auf ein modulares System erfolgen. Für Schülerinnen und Schüler aus höherbildenden Schulen ohne Abschluss soll zudem der Umstieg in die Lehre erleichtert werden, indem die Anrechnung von Lehrinhalten vereinfacht wird. Außerdem sollen zusätzliche Lernmodule zur Verbesserung von Deutsch und anderen Basiskompetenzen erarbeitet und die Lehre mit Matura forciert werden.

"Kein Kind soll die Schule verlassen, ohne über grundlegende Kompetenzen in Lesen, Schreiben und Rechnen zu verfügen. Dafür braucht es ein Bildungssystem, das sowohl Leistung konsequent einfordert als auch gezielte Unterstützung bietet. Entscheidend sind dabei nicht Testungen um ihrer selbst willen, sondern verbindliche Standards, die mit gezielter Förderung verknüpft werden." Der ÖVP-Lehrlingssprecher verweist in diesem Zusammenhang auf das Engagement der ÖVP und vor allem des ÖVP-Bildungssprechers für die Einführung einer verpflichtenden Mittleren Reife am Ende der Schulpflicht. “Diese soll sicherstellen, dass alle Schülerinnen und Schüler über Basiskompetenzen in Deutsch sowie über grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die für Ausbildung, Beruf und gesellschaftliche Teilhabe notwendig sind. Im Mittelpunkt der im Regierungsprogramm vorgesehenen Reformen stehen daher die Einführung einer verpflichtenden Mittleren Reife sowie eine Bildungspflicht. Die Mittlere Reife soll grundlegende Bildungsstandards absichern und zugleich mehr Transparenz und Vergleichbarkeit im österreichischen Schulsystem schaffen.”

“Mit einer starken Lehre, klaren Bildungsstandards und verbindlichen Schlüsselkompetenzen schaffen wir bessere Chancen für junge Menschen und sichern zugleich den Wirtschafts- und Industriestandort Österreich nachhaltig ab. Gerade mit Blick auf die Industriestrategie der Bundesregierung, für die sich Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer mit Nachdruck einsetzt, braucht es bestens ausgebildete Fachkräfte mit soliden Grundkompetenzen, um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes langfristig zu stärken”, schloss Mair. (Schluss)