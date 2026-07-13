Linz (OTS) -

Während die Zahl der Krankenstände rückläufig ist, gingen 2025 fast drei Viertel der oö. Beschäftigten krank arbeiten. Die Gründe dafür sind vielfältig, sie reichen vom Pflichtgefühl gegenüber den Kolleg:innen bis hin zur Angst vor Konsequenzen im Betrieb. Diese Entwicklung ist mit erheblichen gesundheitlichen Risiken für die Arbeitnehmer:innen verbunden. Daher braucht es bessere Arbeitsbedingungen, wirksame Prävention und eine deutliche Verkürzung der Wartezeiten im öffentlichen Gesundheitssystem. Bei einer



Pressekonferenz

am Freitag, 17. Juli 2026, um 10 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz (Seminarraum 3, 5. Stock), mit dem Titel



AK-Analyse zeigt: So viele Menschen wie jetzt

sind noch nie krank zur Arbeit gegangen

präsentieren wir Ihnen die wichtigsten Zahlen und Fakten dieser Analyse. Als Gesprächspartner stehen Ihnen Präsident Andreas Stangl und MMag. Dr. Dennis Tamesberger von der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik zur Verfügung.

Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

AK-Analyse zeigt: So viele Menschen wie jetzt sind noch nie krank zur Arbeit gegangen

Arbeiterkammer Oberösterreich

Datum: 17.07.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Seminarraum 3, 5. Stock

Volksgartenstraße 40

4020 Linz

Österreich