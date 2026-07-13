- 13.07.2026, 09:57:02
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AK-Analyse zeigt: So viele Menschen wie jetzt sind noch nie krank zur Arbeit gegangen
PRESSEKONFERENZ
Während die Zahl der Krankenstände rückläufig ist, gingen 2025 fast drei Viertel der oö. Beschäftigten krank arbeiten. Die Gründe dafür sind vielfältig, sie reichen vom Pflichtgefühl gegenüber den Kolleg:innen bis hin zur Angst vor Konsequenzen im Betrieb. Diese Entwicklung ist mit erheblichen gesundheitlichen Risiken für die Arbeitnehmer:innen verbunden. Daher braucht es bessere Arbeitsbedingungen, wirksame Prävention und eine deutliche Verkürzung der Wartezeiten im öffentlichen Gesundheitssystem. Bei einer
Pressekonferenz
am Freitag, 17. Juli 2026, um 10 Uhr
in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz (Seminarraum 3, 5. Stock), mit dem Titel
AK-Analyse zeigt: So viele Menschen wie jetzt
sind noch nie krank zur Arbeit gegangen
präsentieren wir Ihnen die wichtigsten Zahlen und Fakten dieser Analyse. Als Gesprächspartner stehen Ihnen Präsident Andreas Stangl und MMag. Dr. Dennis Tamesberger von der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik zur Verfügung.
Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.
AK-Analyse zeigt: So viele Menschen wie jetzt sind noch nie krank zur Arbeit gegangen
Arbeiterkammer Oberösterreich
Datum: 17.07.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Seminarraum 3, 5. Stock
Volksgartenstraße 40
4020 Linz
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Michael Petermair
Telefon: +43 (0)664 88 28 19 31
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum.html
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