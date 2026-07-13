  • 13.07.2026, 09:57:02
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AK-Analyse zeigt: So viele Menschen wie jetzt sind noch nie krank zur Arbeit gegangen

PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - 

Während die Zahl der Krankenstände rückläufig ist, gingen 2025 fast drei Viertel der oö. Beschäftigten krank arbeiten. Die Gründe dafür sind vielfältig, sie reichen vom Pflichtgefühl gegenüber den Kolleg:innen bis hin zur Angst vor Konsequenzen im Betrieb. Diese Entwicklung ist mit erheblichen gesundheitlichen Risiken für die Arbeitnehmer:innen verbunden. Daher braucht es bessere Arbeitsbedingungen, wirksame Prävention und eine deutliche Verkürzung der Wartezeiten im öffentlichen Gesundheitssystem. Bei einer

Pressekonferenz
am Freitag, 17. Juli 2026, um 10 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz (Seminarraum 3, 5. Stock), mit dem Titel

AK-Analyse zeigt: So viele Menschen wie jetzt
sind noch nie krank zur Arbeit gegangen

präsentieren wir Ihnen die wichtigsten Zahlen und Fakten dieser Analyse. Als Gesprächspartner stehen Ihnen Präsident Andreas Stangl und MMag. Dr. Dennis Tamesberger von der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik zur Verfügung.

Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

AK-Analyse zeigt: So viele Menschen wie jetzt sind noch nie krank zur Arbeit gegangen

Arbeiterkammer Oberösterreich

Datum: 17.07.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Seminarraum 3, 5. Stock
Volksgartenstraße 40
4020 Linz
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Michael Petermair
Telefon: +43 (0)664 88 28 19 31
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum.html

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[Freitag, 17.07.2026, 10:00]

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