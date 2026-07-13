- 13.07.2026, 09:51:02
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AVISO: Dienstag, 10:00 Uhr – Medienaktion Gewessler – Grüner Plan gegen die Hitze
Die Grünen laden zur Medienaktion mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Thema ist der Grüne Plan gegen die Hitze.
Ort: St. Marx, Karl-Farkas-Gasse 14, 1030 Wien
Zeit: Dienstag, 14.7., 10:00 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].
Medienaktion Gewessler – Grüner Plan gegen die Hitze
Die Grünen laden zur Medienaktion mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Thema ist der Grüne Plan gegen die Hitze.
Datum: 14.07.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: St. Marx
Karl-Farkas-Gasse 14
1030 Wien
Österreich
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Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]
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