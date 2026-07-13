AVISO: Dienstag, 10:00 Uhr – Medienaktion Gewessler – Grüner Plan gegen die Hitze

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zur Medienaktion mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Thema ist der Grüne Plan gegen die Hitze.

Ort: St. Marx, Karl-Farkas-Gasse 14, 1030 Wien

Zeit: Dienstag, 14.7., 10:00 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

Medienaktion Gewessler – Grüner Plan gegen die Hitze

Die Grünen laden zur Medienaktion mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Thema ist der Grüne Plan gegen die Hitze.

Datum: 14.07.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: St. Marx

Karl-Farkas-Gasse 14

1030 Wien

Österreich