SPÖ startet Umfrage zu Hitzeschutz in Kinderkrippen und Kindergärten

Wien (OTS) -

Die SPÖ startet eine Umfrage zur Hitzesituation in Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen. „Wenn über Hitze gesprochen wird, stehen oft Schulen im Mittelpunkt. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass viele Kinderkrippen und Kindergärten gar keine Sommerferien haben und den ganzen Sommer über offenhalten“, betont SPÖ-Elementarpädagogik-Sprecherin Silvia Kumpan-Takacs. Ziel der Umfrage sei es, mehr Aufmerksamkeit auf die Situation in der Elementarpädagogik zu lenken und gemeinsam mit den Betroffenen konkrete Lösungen zu entwickeln. ****

Die Umfrage richtet sich an Pädagog:innen sowie Assistenz- und Betreuungskräfte. Erfragt wird unter anderem, wie die Betroffenen den Alltag an Hitzetagen erleben, welche Belastungen für Kinder und Beschäftigte entstehen, welche Maßnahmen bereits funktionieren und was noch getan werden muss.

„Hitzeschutz ist Kinderschutz. Kleine Kinder gehören zu den besonders schutzbedürftigen Gruppen und leiden besonders unter der zunehmenden Hitze. Gleichzeitig leisten die Beschäftigten in Krippen und Kindergärten oft unter großer Hitze wichtige Arbeit. Ihre Erfahrungen müssen gehört werden“, so Kumpan-Takacs.

Die Rückmeldungen sollen in die politische Debatte und in Vorschläge für besseren Hitzeschutz einfließen. „Wir wollen nicht über die betroffenen Beschäftigten reden, sondern mit ihnen. Gemeinsam wollen wir Maßnahmen entwickeln, um in Zukunft besser aufgestellt zu sein und für kommende Hitzewellen vorzusorgen“, so Kumpan-Takacs abschließend.

Hier kann man an der Umfrage teilnehmen: https://www.spoe.at/umfrage-hitzeschutz-kinderschutz/

(Schluss) mf/ls