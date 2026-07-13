Boehringer Ingelheim legt Grundstein für neues Bürogebäude

Wien (OTS) -

Boehringer Ingelheim erweitert seinen Campus in Wien-Meidling und investiert mehr als 100 Mio. Euro.

Damit bekräftigt das forschende Pharmaunternehmen sein Bekenntnis zum Standort Wien.

Die Fertigstellung des energieeffizient konzipierten Gebäudes für rund 990 Mitarbeitende ist für 2027 geplant.

Das forschende Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim hat den Grundstein für ein neues Büro- und Verwaltungsgebäude, dessen Energiekonzept auf Geothermie, Photovoltaik und Wärmepumpen basiert, gelegt. Der Neubau an der Ecke Altmannsdorfer Straße und Breitenfurter Straße entsteht in unmittelbarer Nähe zur bestehenden Unternehmenszentrale und wird künftig Platz für rund 990 Mitarbeitende bieten.

In sieben Obergeschoßen sind vor allem Büroflächen sowie eine moderne Besprechungslandschaft geplant, die allen Mitarbeitenden des Standorts zur Verfügung steht. Mit dem mehr als 100 Mio. Euro umfassenden Bauprojekt erweitert Boehringer Ingelheim sein modernes Arbeitsumfeld und bekräftigt sein langfristiges Bekenntnis zum Forschungs- und Produktionsstandort Wien.

Im Rahmen der Grundsteinlegung versenkten Pavol Dobrocky, Generaldirektor von Boehringer Ingelheim RCV, Harald Freudenthaler, Leiter Global Facilities and Engineering RCV, sowie der Meidlinger Bezirksvorsteher Wilfried Zankl gemeinsam eine Zeitkapsel im Fundament des Gebäudes. Sie enthält unter anderem eine Urkunde, eine Projektbeschreibung sowie eine aktuelle Tageszeitung und dokumentiert diesen Moment für künftige Generationen.

„Mit dem neuen Gebäude bekennen wir uns klar zum Standort Wien“, sagt Generaldirektor Pavol Dobrocky. „Wir investieren damit in die Zukunft unseres Unternehmens und in jene Menschen, die hier jeden Tag wichtige Arbeit leisten. Der Neubau führt Mitarbeitende zusammen, die derzeit auf mehreren Standorten in Wien verteilt sind. Gleichzeitig entsteht am bestehenden Campus Raum für künftige Erweiterungen in Forschung und Produktion.“

Das neue Gebäude, so Dobrocky, steht für eine Arbeitswelt, die noch stärker auf Zusammenarbeit, Flexibilität und Austausch ausgerichtet ist: Mitarbeitende können je nach Aufgabe jene Arbeitsumgebung wählen, die sie gerade brauchen – von ruhigen Fokusbereichen über Co-Working- und Multispace-Flächen bis hin zu kreativen Meetingräumen.

„Das neue Gebäude basiert auf einem modernen Energie- und Gebäudekonzept. Geothermie, Photovoltaik und eine durchdachte Gebäudetechnik tragen dazu bei, den Energiebedarf des Gebäudes effizient zu decken.“, ergänzt Harald Freudenthaler, Leiter Global Facilities and Engineering RCV. „Geothermie, Photovoltaik und eine durchdachte Gebäudetechnik sind zentrale Bestandteile des nachhaltigen Gebäudekonzepts des Neubaus in Wien.“

Ein besonders anschauliches Beispiel für die Nachhaltigkeit ist die Nutzung von Geothermie: Zu Projektbeginn wurden 90 Erdwärmesonden mit einer Tiefe von jeweils 150 Metern eingebracht. Sie liefern rund 420 Kilowatt Leistung. Das entspricht rechnerisch der Energieversorgung von 52 Einfamilienhäusern.

Die Bauarbeiten schreiten planmäßig voran. Der Tiefbau ist fertiggestellt und liegt nun auf Straßenniveau. Nun beginnt die Hochbauphase. Parallel laufen die Detailplanungen für Möblierung, IT und Fassadenkonzept. Das neue Gebäude soll 2027 bezogen werden.

Eckdaten des neuen Büro- und Verwaltungsgebäudes

Grundstücksfläche: 4.450 m²

Bruttogrundfläche: 25.900 m² (auf 8 oberirdischen und 2 unterirdischen Geschoßen)

Smart-Working-Arbeitsplatzkonzept: ausgelegt auf 866 Mitarbeitende (max. 990 vor Ort)

Konferenz- und Besprechungslandschaft

Betriebsrestaurant, Gästespeiseraum, Barista-Station, Minimarkt

Geothermie mit Wärmepumpen für Heizen und Kühlen; Regenwassernutzung

Begrünter Innenhof und Dachterrassengärten

Garage mit 140 Pkw-Stellplätzen: 25 Doppelladestationen für E-Mobilität sowie Vorbereitung für 25 weitere

152 Fahrradstellplätze: 48 E-Bike-Ladestationen und 8 Lastenradabstellplätze

Über Boehringer Ingelheim RCV

Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf.

Das Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna (RCV) steuert von Wien aus das Geschäft mit Human- und Tiergesundheitsprodukten in 33 Ländern. Darüber hinaus wird von Wien aus die klinische Forschung in der gesamten Region koordiniert. Wien ist auch zentraler Standort für die Krebsforschung sowie für die biopharmazeutische Forschung und Produktion. In der Region waren 5.377 Mitarbeitende beschäftigt, davon 3.464 in Österreich.

www.boehringer-ingelheim.com/at