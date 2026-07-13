REMINDER: Präsentation des Maßnahmenpakets der DKO-Wirtschaftsplattform mit Digitalisierungsstaatssekretär Pröll

Wien (OTS) -

Am Dienstag, den 14. Juli 2026, lädt Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll zu einem Pressegespräch zur Präsentation des erstens Maßnahmenpakets der Wirtschaftsplattform der Digitalen Kompetenzoffensive für Österreich (DKO) und zur Unterzeichnung des Pakts für Digitale Kompetenzen mit führenden Unternehmen.

Mit der DKO-Wirtschaftsplattform wird die Zusammenarbeit mit starken Partnern aus Wirtschaft und Institutionen gebündelt. Ziel ist es, digitale Kompetenzen in Österreich breiter zu verankern, mehr Menschen für IT-Berufe zu gewinnen und den souveränen Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu stärken.

Im Rahmen des Pressegesprächs werden die nächsten gemeinsamen Schritte vorgestellt. Vertreterinnen und Vertreter führender Unternehmen geben Einblicke, wie sie zur Stärkung digitaler Kompetenzen in Österreich beitragen.

Teilnehmer aus der Wirtschaft sind Mag. Thomas Arnolder, Deputy CEO A1 Telekom Austria, Marco Porak, CEO IBM Österreich, Mag.a Martina Hacker, Konzernpersonalchefin ÖBB, Sok-Khen Taing, Co-Founder Dynatrace Austria, Dipl.- Ing. (FH) Christine Antlanger Winter, Regionaldirektorin von Google für Schweiz und Österreich sowie Dario Casari, Präsident von Samsung Electronics, Schweiz und Österreich.

Mit dem Launch digitaler Lernangebote auf digitalaustria.gv.at/kompetenzen und dem Commitment führender Unternehmen und Institutionen setzt Österreich einen wichtigen Schritt zur gemeinsamen Stärkung digitaler Kompetenzen.

Termine für Medien:

10.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ

anschl.

KAMERASCHWENK zu Beginn

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 9.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie bei beim Betreten des Bundeskanzleramts Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte Bundeskanzleramt, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der