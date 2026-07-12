younion: Gesetzliche Verankerung des Pflegebonus guter Schritt!

Wien (OTS) -

In der ORF-Pressestunde hat Sozialministerin Korinna Schumann die gesetzliche Verankerung des Pflegebonus angekündigt. younion _ Die Daseinsgewerkschaft begrüßt diesen Schritt für die rund 180.000 Beschäftigten in der Pflege.

„Das ist ein klares Signal an jene, die Tag für Tag unter enormem Druck unser Gesundheitssystem am Laufen halten. Es zeigt aber auch, dass gewerkschaftlicher Druck wirkt“, betont Edgar Martin, Vorsitzender des Teams Gesundheit.

Martin erinnert daran, dass im Land Salzburg im vergangenen Jahr versucht wurde, den Pflegebonus einfach zu streichen. Nur durch den massiven Protest der Beschäftigten und der Bevölkerung konnte das verhindert werden. „Das zeigt, wie schnell dringend nötige Anerkennung in Gefahr geraten kann. Die jetzige gesetzliche Absicherung ist ein Erfolg, aber sie darf nicht das Ende der Fahnenstange sein“, so Martin.

Der Vorsitzende des Teams Gesundheit erinnert auch daran, dass die Finanzierung des Pflegebonus nur bis 2028 garantiert ist. Der Personalmangel im Gesundheitsbereich wird bis dahin jedoch nicht gelöst sein.

„Wir brauchen schon jetzt weitere Maßnahmen, um die Gesundheitsberufe langfristig attraktiver zu machen. Dazu gehören bessere Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung und echte Perspektiven für alle, die im Team arbeiten“, fordert Martin.

Kritisch sieht Martin, dass viele Berufsgruppen weiterhin vom Pflegebonus ausgeschlossen sind. „Ein Spital funktioniert nur, wenn alle zusammenarbeiten: Pflege, Medizin, Medizintechnik, Therapie, Diagnostik, die medizinischen Assistenzberufe und viele andere. Sie tragen große Verantwortung und dürfen bei der Anerkennung nicht länger übergangen werden“, stellt Martin klar.

Derzeit profitieren diese Berufsgruppen weder vom Pflegebonus noch von Verbesserungen bei der Schwerarbeitsregelung. „Wertschätzung darf nicht an Berufsgrenzen enden. Wer das Gesundheitssystem stärken will, muss das gesamte Team im Blick haben. Aber ich freue mich sehr, dass durch die gesetzliche Verankerung des Pflegebonus ein weiterer wichtiger Schritt gesetzt werden konnte“, so Martin abschließend.