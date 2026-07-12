  • 12.07.2026, 09:53:32
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FPÖ – Schnedlitz: „GPA-Jugend offenbart einmal mehr ein Weltbild, das einfach nur skandalös ist!“

Nachwuchs-Sozialisten durchbrechen einmal mehr die Grenze

Wien (OTS) - 

Rassistisch, frauenfeindlich, sexistisch, homophob – das sind die Attribute, für die offenbar der SPÖ-Nachwuchs steht. Wenige Wochen nach den ersten Gruppenchats sind nun weitere Nachrichten aus einer GPA-internen Chatgruppe bekannt geworden, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Darin teilte ein Mitglied auch ein geschmackloses und durch nicht zu rechtfertigendes „Hitler-Meme“, ohne dass jemand in dieser Gruppe der Jung-Gewerkschafter dagegen protestiert hätte. FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz: „Was sagen GPA-Chefin Teiber und SPÖ-Chef Andreas Babler zu diesem neuerlichen Chat-Skandal ihrer Parteijugend? Offenbar dürften die beiden die Umtriebe ihrer Jugendfunktionäre nicht weiter stören, denn bis heute gab es kein Wort der Entschuldigung der beiden. Und das, obwohl wir es hier mit geschmacklosen und widerlichen Bildern zu tun haben, wie wir sie in dieser Form noch nie gesehen haben.“

Schnedlitz betonte auch, dass es bei den neuen aufgetauchten Chats nicht mehr „nur“ um Geschmacklosigkeiten geht. Hier seien gleich mehrere „rote Linien“ überschritten worden: „Millionen Menschen wurden Opfer des Nazi-Regimes – und die rote Gewerkschaftsjugend versendet in ihrem Gruppenchats eindeutige Memes über diese Zeit in Verbindung mit einer Verharmlosung des Holocaust und Verharmlosung Massenmordes. Das ist einfach nicht zu fassen. Herr Babler, Frau Teiber: Treten sie zurück!“

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