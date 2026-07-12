Einfacher verstehen, besser kommunizieren: Piktogrammmappe in allen PBZs der Thermenregion im Einsatz

Sankt Pölten. (OTS) -

Ob Sprachbarrieren, Demenz oder akute Situationen – Kommunikation kann im Pflegealltag herausfordernd sein. Mit der neuen Piktogrammmappe schafft die Gesundheit Thermenregion eine einfache und wirksame Unterstützung für den täglichen Austausch.



Um die Kommunikation im Pflegealltag weiter zu verbessern, wurde in den Pflege- und Betreuungszentren der Gesundheit Thermenregion eine Piktogrammmappe entwickelt und flächendeckend eingeführt. Sie steht ab sofort in allen Einrichtungen der Region zur Verfügung und unterstützt Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im täglichen Austausch. Die Piktogrammmappe zeigt, wie moderne Pflege funktionieren kann: verständnisvoll, barrierefrei und nah an den Menschen. „Als Land NÖ unterstützen wir jede Initiative, die Kommunikation im Pflegealltag erleichtert. Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, wie Innovation im Pflegealltag direkt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern ankommt. Die Mappe enthält leicht verständliche Symbole zu zentralen Alltagsthemen wie Essen, Trinken, Schmerzen, Bedürfnisse oder Aktivitäten. Besonders hilfreich ist sie für Menschen mit Sprachbarrieren, kognitiven Einschränkungen oder in Situationen, in denen verbale Kommunikation erschwert ist.“, freut sich die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister über die neue Piktogrammmappe.



„Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil guter Pflege. Mit der Piktogrammmappe schaffen wir eine zusätzliche Möglichkeit, Bedürfnisse sichtbar zu machen und Missverständnisse zu vermeiden“, so die Geschäftsführerin der Gesundheit Thermenregion Dr. Silvia Bodi, MSc.



Die Einführung ist ein weiterer Schritt hin zu einer noch bewohnerinnen- und bewohnerorientierten Betreuung. Gleichzeitig erleichtert sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die tägliche Arbeit und stärkt die Qualität der Versorgung.



Die Thermenregion umfasst folgende Pflege- und Betreuungszentren:

PBZ Baden, PBZ Bad Vöslau, PBZ Berndorf, PBZ Gloggnitz, PBZ Gutenstein, PBZ Hainburg, PBZ Himberg, PBZ Mödling, PBZ Neunkirchen, PBZ Pottendorf, PBZ Scheiblingkirchen, PBZ Vösendorf, PBZ Wiener Neustadt