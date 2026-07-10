FPÖ – Schnedlitz: „NEOS zerstören für zwei Posten Österreich und die eigene Partei!“

Wien (OTS) -

Nach dem Ausschluss des Nationalratsabgeordneten Veit Dengler aus dem NEOS-Parlamentsklub und der Partei übte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz scharfe Kritik am Zustand der Regierungspartei. Dengler habe sich im Nationalrat gegen das Belastungspaket der Koalition gestellt und sei dafür prompt abgestraft worden.

„Die Maske der vermeintlichen Transparenzpartei ist endgültig gefallen. Wer in dieser pinken Truppe noch einen Funken Anstand besitzt und gegen die Ausbeutung der Österreicher stimmt, wird eiskalt vor die Tür gesetzt. Für ihre gut dotierten Ministerposten verraten Meinl-Reisinger und Schellhorn mittlerweile alles und jeden – sogar ihre eigenen Leute“, so Schnedlitz.

Zuvor hätten bereits die Abgeordneten Krisper und Scherak gegen die Linie der Parteiführung rebelliert, als es um die geplante Messenger-Überwachung gegangen sei. Krisper habe daraufhin sogar ihr Mandat zurückgelegt. Für den freiheitlichen Generalsekretär zeige sich hier ein klares Muster der Selbstzerstörung innerhalb der Regierungsmannschaft.

„Sind das eine komplett abgehobene Meinl-Reisinger und ein außer Kontrolle geratener Sepp Schellhorn wirklich wert? Diese beiden Systemprofiteure zerstören für ihre persönliche Machtgier nicht nur ihre eigene Partei, sondern ganz Österreich. Die NEOS-Spitze agiert wie ein autoritärer Apparat der Eitelkeiten, in dem abweichende Meinungen mit dem politischen Schafott bestraft werden. Die eigene Basis und die Abgeordneten stehen längst nicht mehr hinter dieser Führung, die sich dem schwarz-roten Establishment bedingungslos unterworfen hat“, erklärte Schnedlitz.

Abschließend fand der FPÖ-Generalsekretär auch anerkennende Worte für die geschassten Mandatare und forderte sofortige Konsequenzen: „Mir ist das Schicksal der NEOS egal, aber Österreich ist mir nicht egal. Mein aufrichtiger Dank gilt jenen Abgeordneten wie Krisper oder Dengler, die offensichtlich noch ein intaktes Bauchgefühl dafür haben, was richtig und was falsch ist. Wenn eine Regierung nur noch durch Zwang, Rauswürfe und blanken Postenschacher am Leben gehalten wird, hat sie jede Legitimation verloren. Diese Verlierer-Koalition ist am Ende. Wir brauchen sofortige Neuwahlen, um unser Land vor diesen Dilettanten zu retten!“