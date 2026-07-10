- 10.07.2026, 15:43:32
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OeNB unterstützt Wissenschafter:innen mit 3,2 Mio EUR
Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank
„Nachhaltige Forschung und Innovation zählen zu den wesentlichen Voraussetzungen für die zukünftige Entwicklung unseres Landes und seines Wirtschaftsstandorts. Sie bilden das Fundament für evidenzbasierte Entscheidungen und zukunftsweisende Ansätze mit nachhaltigem Mehrwert für die Gesellschaft. Mit dem Jubiläumsfonds sowie weiteren Förderinitiativen unterstützt die OeNB daher gezielt den wissenschaftlichen Nachwuchs und schafft attraktive Bedingungen, damit herausragende Talente in Österreich ihre wissenschaftlichen Vorhaben erfolgreich realisieren können“, betont Edeltraud Stiftinger, Vize-Gouverneurin der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).
Das Direktorium der OeNB hat nach umfassender Evaluierung in der 1. Vergabesitzung 2026 die Finanzierung nachstehender 14 Forschungsprojekte (56 Anträge) mit rd. 3,2 Mio EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt:
DENG, Sheran (Universität Wien, Institut für Finanzwirtschaft): Frictions in the allocation of responsible capital
GANTNER, Anita (Universität Innsbruck, Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte): Influencing Outcomes: On the Use of the Decoy Effect in Strategic Interaction
HASLHOFER, Bernhard (Complexity Science Hub Vienna CSH - Verein zur Förderung wissenschaftlicher Forschung im Bereich komplexer Systeme): Systemic Risk Propagation in Stablecoin Ecosystems: Analyzing Depeg Contagion Mechanisms
HAUTSCH, Nikolaus (Universität Wien, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Institut für Statistik und Operations Research): Market Frictions in Decentralized Finance
KASBERGER, Bernhard (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung - WIFO): From Price Takers to Price Makers? The Welfare Impact of AI-Driven Batteries in Electricity Markets
LANDESMANN, Michael (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche - wiiw): Assessing the impact of trade policies on environmental outcomes and welfare
NAVARINI, Lorenzo (Universität Wien, Institut für Volkswirtschaftslehre): The democratization and diversion effects of higher educational reforms
SCHIMAN-VUKAN, Stefan (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung – WIFO): The macroeconomic effects of being placed under the EU's ED-Procedure – a narrative approach
SCHMITT, Jan (Wirtschaftsuniversität Wien, Institute for International Business): Corporate Mobility and Its Consequences: A Stakeholder Perspective on Headquarters’ Relocations
SCHWAB, Susanne (Universität Wien, Zentrum für Lehrer:innenbildung): PREDICT: Intergenerationelle Einkommenskorrelation: Bildungswege und familiärer Kontext
SEIFERT, Marcel (Institut für Höhere Studien - Institute for Advanced Studies - IHS): Bridging the Heating Transition Gap: Household Investments under Subjective Uncertainty
STURN, Richard (Karl-Franzens-Universität Graz, Graz Schumpeter Centre): Ludwig v. Mises‘ wirtschaftspolitische Relevanz und internationale Bedeutung
WURM, Elisabeth (Central European Academic gemeinnützige Privatstiftung, Central European University): Temporary Agency Employment: Worker Welfare, Firm Behavior, and Labor Market Regulation
ZELINGHER, Rotem (Wirtschaftsuniversität Wien, Department of Economics): Food-price Analytics for Secured Societies (FASS)
Der nächste Einreichtermin für die 1. Vergabesitzung des Jubiläumsfonds im Jahr 2027 beginnt mit 27.07.2026 und endet am 23.09.2026 (mittags).
Weiterführende, aktuelle Informationen zum originären Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website.
Rückfragen & Kontakt
Oesterreichische Nationalbank
Pressesprecherin
Mag.a Marlies Schroeder, MiM
Telefon: (+43-1) 404 20-6900
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oenb.at
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