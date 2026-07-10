SPÖ-Laimer: Sicherheit Österreichs braucht starke Investitionen und starke Soldatinnen und Soldaten

Wien (OTS) -

Anlässlich der Budgetberatungen zur Landesverteidigung betont SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer die Bedeutung einer verlässlichen und langfristigen Finanzierung des Bundesheeres. „Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit. Wer Österreich schützen will, muss rechtzeitig vorsorgen, in moderne Fähigkeiten investieren und vor allem die Menschen stärken, die täglich Verantwortung für unser Land übernehmen“, so Laimer. ****

Mit dem Budget wird die Modernisierung des Bundesheeres weiter vorangetrieben. Angesichts der aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen sei dies ein notwendiger Schritt. „Als neutrales Land müssen wir in der Lage sein, unsere Souveränität glaubwürdig zu schützen. Neutralität bedeutet nicht Wehrlosigkeit, sondern die Fähigkeit, die Sicherheit Österreichs aus eigener Kraft zu gewährleisten“, erklärt Laimer.

Der SPÖ-Wehrsprecher unterstreicht jedoch, dass der Erfolg des Aufbauplans nicht allein an Beschaffungsprojekten oder Investitionssummen gemessen werden dürfe. „Entscheidend ist, ob die Einsatzbereitschaft unseres Bundesheeres nachhaltig verbessert wird und ob die Soldatinnen und Soldaten die Fortschritte im täglichen Dienst tatsächlich spüren.“

Besonders wichtig sei daher die Personalentwicklung. „Die größte Herausforderung der kommenden Jahre wird sein, genügend Menschen für das Bundesheer zu gewinnen und langfristig zu halten. Personalgewinnung und Personalbindung müssen oberste Priorität haben. Wer Verantwortung trägt, bei Katastropheneinsätzen hilft, unsere Grenzen schützt und für die Republik einsteht, verdient gute Arbeitsbedingungen, Entwicklungsperspektiven und gesellschaftliche Wertschätzung.“

Laimer begrüßt zudem die stärkere Berücksichtigung der umfassenden Landesverteidigung. „In einer Zeit, in der Desinformation und gezielte Manipulation zunehmen, gewinnt auch die geistige Landesverteidigung an Bedeutung. Demokratie, Freiheit und Zusammenhalt sind keine Selbstverständlichkeit. Ein wehrhaftes Österreich braucht nicht nur moderne Ausrüstung, sondern auch ein starkes Bewusstsein für die Werte, die unsere Republik tragen.“

„Als Sozialdemokrat ist für mich klar: Sicherheit bedeutet mehr als militärische Stärke. Sie umfasst auch soziale Stabilität, Vertrauen in unsere Institutionen und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Deshalb dürfen die Menschen beim Ausbau unseres Bundesheeres niemals hinter Budgetzahlen verschwinden“, so Laimer abschließend. (Schluss) ah/mm