FPÖ – Reifenberger: „ÖVP-Kanzler Stocker tritt unsere Neutralität mit Füßen!“

Wien (OTS) -

Als „nächsten Schritt der schleichenden Neutralitätsabschaffung durch die schwarz-rot-pinke Verlierer-Koalition“ kritisierte FPÖ-Wehrsprecher NAbg. Volker Reifenberger die Teilnahme von 20 österreichischen Gardesoldaten an der Militärparade in Paris, welche eine internationale Unterstützung der Ukraine ausdrücken soll, wie es Medien berichten. „Unsere Soldaten werden hier für die Kriegs-PR von Macron und Selenskyj missbraucht. Unter dem Vorwand, ‚Haltung zu zeigen‘, zerrt Kanzler Stocker unser Bundesheer auf die Bühne einer kriegswilligen Allianz und macht Österreich zur Partei in einem fremden Konflikt. Das ist ein bewusster Angriff auf unsere immerwährende Neutralität und ein brandgefährliches Spiel mit der Sicherheit unserer Heimat.“

„Während daheim über jeden Euro für die Ausrüstung gestritten wird und die ÖVP notwendige Reformen wie das ‚8 plus 2‘-Wehrdienstmodell blockiert, werden unsere Soldaten für teure Auslands-Shows missbraucht. Anstatt sich um die marode Infrastruktur und die mangelhafte Verteidigungsfähigkeit im eigenen Land zu kümmern, sonnt sich der Kanzler lieber im Glanz internationaler Kriegstreiber. Diese Regierung opfert die Interessen Österreichs für billige Foto-Termine in Paris!“, stellte Reifenberger klar.