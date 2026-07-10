  • 10.07.2026, 14:29:02
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Grüne/Disoski: „Regierung verschleppt Lohntransparenz auf Kosten der Frauen - Schluss damit"

Wien (OTS) - 

„Monat für Monat verdienen Frauen in Österreich weniger als Männer – einfach nur, weil sie Frauen sind. Und die Bundesregierung schaut tatenlos dabei zu. Dass sich die Regierungsparteien bei der Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie nicht einigen können, ist ein fatales Signal an Millionen Arbeitnehmerinnen. Machen Sie endlich Ihre Arbeit!“, fordert die Frauensprecherin der Grünen, Meri Disoski.

Dass zentrale Auskunftsrechte der Arbeitnehmer:innen trotz der verschleppten Umsetzung bereits gelten, hätten Arbeiterkammer und Gleichbehandlungsanwaltschaft heute noch einmal unmissverständlich klargestellt. „Spätestens jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Die Bundesregierung muss die Lohntransparenzrichtlinie endlich vollständig umsetzen – ohne weitere Verzögerungen und ohne Verwässerungen. Frauen verdienen Fairness und Lohngerechtigkeit, keine Bremsmanöver auf ihre Kosten“, so Disoski.

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