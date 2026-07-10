1. Durchbruch: Bauarbeiten für Amphibientunnel in vollem Gange

Wien (OTS) -

Seit 10 Jahren setzt sich der VGT für bessere Schutzbedingungen der Amphibien in Hernals an der Grenze zu Penzing ein. Immer wieder wurde darauf aufmerksam gemacht, dass auf Höhe Schottenhof, wo es bereits einen Tunnel gab, dringend weitere Maßnahmen notwendig sind, weil jedes Jahr tausende Tiere in diesem Abschnitt des Wienerwald überfahren werden. Die vergangenen Jahre hat eine Gruppe selbst organisierter ehrenamtlicher Helfer:innen diese Strecke betreut, der Naturschutzbund hat auch unterstützt. Unterdessen hat der VGT mit einer Gruppe von knapp 100 Freiwilligen einige hundert Meter weiter stadteinwärts, zwischen Hanslteich und Marswiese, sieben Jahre lang tausende streng geschützte Frösche, Kröten und Molche vor dem Überfahrenwerden gerettet. Diese Woche haben die Bauarbeiten für das Tunnelleitsystem, das nicht nur Amphibien, sondern auch vielen Kleinsäugern und Reptilien das Leben retten wird, begonnen. Bis August soll der Abschnitt am Schottenhof fertiggestellt werden, danach folgt in einer 2. Bauphase der Abschnitt am Hanslteich. Finanziert wird das Projekt durch die Bezirke Penzing und Hernals, wobei der größere Teil in Hernals liegt.



Projektleiterin Mag.a Heidi Lacroix war heute vor Ort, um den Fortschritt der Bauarbeiten zu begutachten: „Wir danken der Stadt Wien – Umwelt und den Bezirksvorstehungen Hernals und Penzing, mit deren Hilfe dieses wichtige Projekt nun endlich umgesetzt werden kann. Die politische Vertretung zeigt hier vor, wie verantwortungsbewusster Tier- und Artenschutz funktionieren muss. Wir wünschen uns dieses Bereitschaft und dieses Engagement auch für das restliche Österreich, wo verzweifelte Amphibien-Retter:innen seit vielen Jahrzehnten auch auf nachhaltige Schutzmaßnahmen für Tiere hoffen. Den Kritiker:innen des Projekts sei gesagt, dass es einerseits eine gesetzliche Verpflichtung zum Erhalt geschützter Arten gibt. Andererseits müssen wir uns auch die Frage stellen, was uns als Menschheit die Rettung von Arten, die akut vom Aussterben bedroht sind, wie Amphibien auch, wert ist. Schreitet das Artensterben weiter ungebremst voran, droht der Kollaps des kompletten Ökosystems. Wir Menschen leben nicht isoliert, sondern als Teil der Natur. Bevor wir das nicht verstanden haben, sägen wir auf dem Ast, auf dem wir selbst sitzen. Wir vom VGT werden uns jedenfalls weiter dafür einsetzen, dass Tiere besser geschützt werden statt dass ihr Lebensraum immer weiter vernichtet wird. Zum Glück gibt es viele Menschen, denen der Wert der Natur ebenso bewusst ist, wie uns."



Mehr Infos unter Amphibienschutzprojekt Hanslteich



Pressefotos (Copyright: VGT.at)

Pressefotos Amphibien (Copyright: VGT.at)