SPÖ-Kumpan-Takacs: Zweites beitragsfreies Kindergartenjahr ist Meilenstein

Wien (OTS) -

SPÖ-Abgeordnete und Sprecherin für Elementarpädagogik Silvia Kumpan-Takacs hat in der Budgetdebatte zum Familien- und Jugendbudget die Schwerpunkte der Bundesregierung hervorgehoben: „Verantwortung zu übernehmen bedeutet, das Budget zu sanieren, aber gleichzeitig dort zu investieren, wo es um die Zukunft unseres Landes geht. Unser Fokus liegt klar auf der Absicherung des Sozialstaats sowie auf der Unterstützung von Kindern und Familien“, sagte Kumpan-Takacs am Freitag im Nationalrat. Als wichtigste Zukunftsinvestition bezeichnete die Abgeordnete den qualitativen Ausbau der Elementarpädagogik. „Das zweite beitragsfreie Kindergartenjahr ist gelungene Bildungs- und Familienpolitik.“ ****

Scharfe Kritik übte Kumpan-Takacs an den Aussagen der FPÖ über Kindergärten und Kinderbetreuung: „Ich stelle mich schützend vor alle Elementarpädagoginnen, Assistentinnen und Kinderbetreuungskräfte. Wer Eltern vorwirft, ihre Kinder im Kindergarten 'abzuschieben', beleidigt jene Menschen, die tagtäglich mit großem Engagement Bildungsarbeit leisten.“ In Kindergärten würden Kinder begleitet, gefördert und auf ihrem Bildungsweg unterstützt. Die Abgeordnete Richtung FPÖ: „Kinder lernen dort gewaltfreie Kommunikation, Dialog, Respekt, Haltung – da könnten sich einige Abgeordnete der FPÖ noch etwas abschauen, wenn ich mir Ihre Redebeiträge und Ordnungsrufe anschaue. Verbringen Sie mal einen Tag in einem Kindergarten, da können Sie noch etwas lernen – Pädagog:innen würden nämlich Beleidigungen und Hassreden nicht zulassen!“

Die SPÖ-Abgeordnete verwies zudem auf Studien, die zeigen, dass gut ausgebaute, leistbare und flächendeckende Bildungs- und Betreuungseinrichtungen den Kinderwunsch und die Geburtenrate positiv beeinflussen. „Frauen von heute wollen Familie und Beruf miteinander vereinbaren. Sie wollen wirtschaftliche Unabhängigkeit und gesellschaftliche Teilhabe – nicht rückwärtsgewandte Herdprämienmodelle.“

Neben Investitionen in die Elementarpädagogik verwies Kumpan-Takacs auf weitere Maßnahmen der Bundesregierung für die Familien, darunter die Entlastung bei den Mieten, die Erhöhung des Pflegegeldes, Verbesserungen für Studierende sowie den neuen Unterstützungsfonds für Alleinerziehende. „Gemeinsam schaffen wir ein starkes Sicherheitsnetz für Familien.“

Abschließend hob sie die zentrale Bedeutung des Kinderschutzes hervor: „Elementare Bildungseinrichtungen leisten einen unschätzbaren Beitrag zum Schutz von Kindern. Deshalb braucht es weitere Investitionen – vom Ausbau der Kinderbetreuung bis zum Hitzeschutz in Bildungseinrichtungen.“ Hier gehe das sozialdemokratische Kärnten mit vier Mio. Euro für den Hitzeschutz vorbildhaft voran. „Denn Hitzeschutz ist auch Kinderschutz!“ (Schluss) ah/mm