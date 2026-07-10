SPÖ-Moitzi: Weg aus der Abhängigkeit im Verkehr, heimisches Geld in Österreich investieren

Wien (OTS) -

So wie alle anderen europäischen Mitgliedstaaten setzt auch Österreich die RED III-Richtlinie der Europäischen Union um. Die Umsetzung ist Teil der gemeinsam beschlossenen Industriestrategie und stärkt die österreichische Mobilitätsindustrie in der Produktion von erneuerbaren Energien. Ziel ist es, einen ambitionierten Ausbaupfad für erneuerbare Energien im Verkehrssektor zu etablieren. „In den vergangenen Monaten haben wir gesehen, wohin uns die Abhängigkeit von Öl und Gas und damit die Abhängigkeit von den Trumps und Putins dieser Welt führt. Wir wollen uns Schritt für Schritt unabhängiger machen und unser Klima schützen. Wir wollen nicht, dass das heimische Geld ins Ausland fließt, sondern dass es in Österreich bleibt und so Wertschöpfung und gute Arbeitsplätze schafft“, so SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi. ****

Kritik übt Moitzi an den unseriösen und völlig überzogenen Darstellungen von Teilen der Wirtschaftskammer und der FPÖ. „Es sollte in unser aller Interesse sein, heimische Wertschöpfung zu stärken und uns Schritt für Schritt unabhängiger zu machen“, so Moitzi. Dass die FPÖ frei von Fakten argumentiert, ist für Moitzi nichts Neues. „Die FPÖ will, dass wir weiterhin von ihren Freunden Trump und Putin abhängig und damit erpressbar bleiben – und zwar sprichwörtlich um jeden Preis“, hält der Abgeordnete fest. (Schluss) mf/lw