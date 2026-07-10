Holzleitner / Faßmann: „Wer Wissenschaftsgeschichte erzählt, muss auch die Geschichte der Forscherinnen erzählen.“

Wien (OTS) -

Wissenschafts- und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner besucht heute gemeinsam mit dem Präsidenten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Heinz Faßmann, die Sonderausstellung „Forscherinnen entdecken: Frauen an der Akademie der Wissenschaften“. Die Ausstellung zeichnet den Weg von Wissenschaftlerinnen an der ÖAW nach: von den ersten Pionierinnen bis zu den Forscherinnen, die heute Österreichs Wissenschaftslandschaft prägen.

„Exzellente Forschung braucht die besten Köpfe, unabhängig vom Geschlecht. Lange Zeit blieben die Leistungen vieler Wissenschaftlerinnen unsichtbar oder wurden nicht ausreichend anerkannt. Diese Ausstellung macht ihre Geschichte sichtbar und zeigt gleichzeitig, wie viel sich bereits verändert hat. Sie erinnert uns aber auch daran, dass Chancengleichheit in der Wissenschaft kein Selbstläufer ist, sondern jeden Tag neu erarbeitet werden muss“, betont Wissenschafts- und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner.

Die Ausstellung zeigt eindrucksvoll, welchen Beitrag Forscherinnen zur Entwicklung der Wissenschaft in Österreich geleistet haben – von den ersten Akademiemitgliedern wie Lise Meitner und Berta Karlik bis zu den Wissenschaftlerinnen der Gegenwart. Sie macht deutlich, wie wichtig vielfältige Perspektiven für wissenschaftlichen Fortschritt sind.

ÖAW-Präsident Faßmann sagt: „In der Vergangenheit fanden Forschungsleistungen von Frauen oft nur im Hintergrund und ohne Anerkennung statt. Das ändert sich deutlich. Die Akademie hat heute mehr weibliche Mitglieder, Führungskräfte und Wissenschaftlerinnen als je zuvor. Unsere Sonderausstellung würdigt die Pionierinnen an der Akademie und holt aktuelle genderrelevante Forschung vor den Vorhang.“

„Wir können es uns nicht leisten, auf das Potenzial von mehr als der Hälfte der Gesellschaft zu verzichten. Frauen gehören dorthin, wo Zukunft gestaltet wird: in die Forschung, in die Innovation und in Führungspositionen. Wenn wir mehr Frauen für wissenschaftliche Karrieren gewinnen und bestehende Barrieren abbauen, stärken wir nicht nur die Chancengerechtigkeit, sondern auch unseren Wissenschafts- und Innovationsstandort. Davon profitieren Gesellschaft, Wirtschaft und die Forschung gleichermaßen“, so Holzleitner.

Die Sonderausstellung „Forscherinnen entdecken: Frauen an der Akademie der Wissenschaften“ ist bis Ende 31. August Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr im Kleinen Kassensaal der Postsparkasse in Wien zu sehen und beleuchtet die Geschichte sowie die Gegenwart von Frauen an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Eingang Dominikanerbastei 16, Eintritt frei.