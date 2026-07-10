Ofenauer: Historisches Landesverteidigungsbudget stärkt Österreichs Sicherheit und Souveränität

Wien (OTS) -

“Angesichts der angespannten internationalen Sicherheitslage ist es richtig und notwendig, dass wir den erfolgreichen Aufbauplan des Bundesheeres konsequent fortsetzen und in die Landesverteidigung und damit unsere Sicherheit investieren. Dafür stehen die Volkspartei und Bundesministerin Klaudia Tanner, seit deren Amtsantritt im Jahr 2020 sich das Verteidigungsbudget mehr als verdoppelt hat”, betont ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer anlässlich der Debatte im Nationalrat. Im kommenden Jahr 2027 werden 5,3 Milliarden Euro und 2028 dann 5,4 Milliarden Euro in die Landesverteidigung investiert. “Das sind direkte Investitionen in die Sicherheit, die Souveränität und die Unabhängigkeit der Republik Österreich”, so Ofenauer.

Von diesem Verteidigungs- und Sicherheitsbudget profitieren nicht nur die Soldatinnen und Soldaten durch neue Ausrüstung und modernes Gerät, sondern auch der Wirtschaftsstandort Österreich durch Investitionen in Infrastruktur, Beschaffung und Innovation. “Mit diesem Budget stärken wir gezielt die Landstreitkräfte, den Cyberbereich, die Luftraumüberwachung und bauen den Schutz vor neuen Bedrohungen wie Drohnen- und Raketenangriffen aus. Gleichzeitig halten wir konsequent am ‘Aufbauplan 2032+’ fest und schaffen damit die Voraussetzungen für eine starke rot-weiß-rote Landesverteidigung”, unterstreicht Ofenauer.

Der ÖVP-Mandatar weiter: “Ein leistungsfähiges Bundesheer ist ein unverzichtbarer Pfeiler unseres Landes. Gerade anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Bundesministeriums für Landesverteidigung sollte das allen umso mehr bewusst sein.” Ebenso wichtig ist es, die Resilienz der gesamten Gesellschaft zu stärken. “Die allgemeine Wehrpflicht und die umfassende Landesverteidigung – militärisch, zivil, wirtschaftlich und geistig – sind dafür unverzichtbar. Denn Österreich muss verteidigungsfähig sein, damit Frieden gesichert werden kann. Unser Grundsatz dabei: Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Dafür und für ein starkes Bundesheer arbeiten wir auch in Zukunft”, sagt Ofenauer abschließend. (Schluss)