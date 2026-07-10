Die Parlamentswoche vom 13. Juli bis 4. September 2026

Wien (PK) -

Der Nationalrat beendet kommenden Dienstag seine Tagungsperiode. Mit seinen jüngsten Beschlüssen wie dem Budgetbegleitgesetz beschäftigt sich am Mittwoch sowie am Donnerstag der Bundesrat. Die neue Vorarlberger Präsidentin der Länderkammer Christine Schwarz-Fuchs hält ihre Antrittsrede und Landeshauptmann Markus Wallner gibt eine Erklärung ab.

Während der offiziellen tagungsfreien Zeit kann der Nationalrat jederzeit zu Sondersitzungen bzw. außerordentlichen Tagungen einberufen werden, wenn ein entsprechendes Verlangen ausreichend unterstützt ist. Tagungsbeginn ist der 8. September.

Informationen zu Öffnungszeiten, Führungen und den weiteren Angeboten des Parlaments während der tagungsfreien Zeit sind auf dem Webportal des Parlaments abrufbar. Aufgrund von Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten ist das Parlamentsgebäude von 27. Juli bis 2. August 2026 sowie von 24. bis 30. August für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Montag, 13. Juli 2026

Im Rahmen der parlamentarischen Dimension des EU-Ratsvorsitzes Irlands findet das Treffen der COSAC-Vorsitzenden der Europaausschüsse statt. Das österreichische Parlament wird durch den Zweiten Präsidenten des Nationalrats und Obmann des EU-Unterausschusses, Peter Haubner, vertreten. Im Mittelpunkt der Beratungen stehen die Prioritäten des irischen Ratsvorsitzes sowie das Thema "Parlamentarische Zusammenarbeit und demokratische Resilienz in einer unsicheren Welt". (Dublin, Irland)

Mittwoch, 15. Juli 2026

10 Uhr: Die irische Botschafterin Barbara Cullinane präsentiert den Mandatarinnen und Mandataren im EU-Ausschuss des Bundesrats die Ratsvorsitz-Prioritäten ihres Landes. Danach beschäftigt sich der Ausschuss mit der EU-Gleichstellungsstrategie bis 2030. (Parlament, Lokal 5 Ludwig Wittgenstein)

10 Uhr: Nationalratspräsident Walter Rosenkranz empfängt den ägyptischen Außenminister Badr Abdelatty im Hohen Haus für ein Arbeitsgespräch. (Parlament, Empfangssalon)

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und -vertreter: Besuch des ägyptischen Außenministers Badr Abdelatty | Parlament Österreich

14 Uhr: Der Bundesrat befasst sich unter anderem mit Nationalratsbeschlüssen im Zusammenhang mit EU-Verbraucherschutzvorgaben, Sterbeverfügungen und der Vereinheitlichung des Pensionssystems für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. (Parlament, Bundesratssaal)

Plenarsitzungen des Nationalrats und Bundesrats werden live in der Mediathek des Parlaments übertragen und sind als Video-on-Demand abrufbar. In der Mediathek finden Sie auch Fotos von Plenarsitzungen.

17 Uhr: Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs lädt anlässlich ihres Vorsitzes in der Länderkammer gemeinsam mit Landeshauptmann Markus Wallner zu einem Vorarlberg-Abend ins Parlament. Schwarz-Fuchs präsentiert ihre Vorhaben unter dem Motto "Starke Regionen - Zukunft gestalten". Grußworte kommen vom Vorarlberger Landeshauptmann. Auch Bundeskanzler Christian Stocker wird sprechen. Den Auftakt bildet das feierliche Hissen der Vorarlberger Fahne auf dem Dach des Parlaments am Vorplatz, musikalisch begleitet von den "Warther Alphornbläsern". (Parlament, Vorplatz und Lokal 3 Theophil Hansen)

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und -vertreter: Vorarlberg-Abend anlässlich der Vorsitzübernahme des Landes Vorarlberg im Bundesrat | Parlament Österreich

Donnerstag, 16. Juli 2026

9 Uhr: Am zweiten Sitzungstag des Bundesrat s hält Christine Schwarz-Fuchs ihre Antrittsrede. Danach gibt der Landeshauptmann von Vorarlberg Markus Wallner eine Erklärung ab. Bevor sich die Länderkammer unter anderem mit dem Budgetbegleitgesetz und dem Verbot von Einweg-E-Zigaretten befasst, findet eine Aktuelle Stunde mit Vizekanzler und Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Andreas Babler, statt. (Parlament, Bundesratssaal)

Plenarsitzungen des Nationalrats und Bundesrats werden live in der Mediathek des Parlaments übertragen und sind als Video-on-Demand abrufbar. In der Mediathek finden Sie auch Fotos von Plenarsitzungen.

11 Uhr: Nationalratspräsident Walter Rosenkranz trifft den Außenminister der Tschechischen Republik Petr Macinka zu einem Arbeitsgespräch.

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und -vertreter: Besuch des Außenministers der Tschechischen Republik Petr Macinka | Parlament Österreich

Freitag, 31. Juli 2026

10 Uhr: Das Parlament begeht den Nationalen Holocaust-Gedenktag für Roma und Sinti im Beisein des Zweiten Nationalratspräsidenten Peter Haubner und der Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs mit einer Kranzniederlegung. Das Gedenken beinhaltet zudem die Lesung "Eine Lebensgeschichte" von Walpurga Horvath, künstlerisch vorgetragen von der Schauspielerin Mercedes Echerer, sowie ein Gebet, das vom Roma-Seelsorger Pfarrer Matthias Platzer geleitet wird. (Weiheraum, Äußeres Burgtor Wien)

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und -vertreter: Kranzniederlegung anlässlich des Nationalen Holocaust-Gedenktages für Roma und Sinti | Parlament Österreich

Mittwoch, 19. August 2026

15 Uhr: Abgeordnete kommen mit einer Delegation des Geschäftsordnungsausschusses des japanischen Unterhauses für eine Aussprache zusammen. (Parlament, Lokal 5 Ludwig Wittgenstein)

Freitag, 28. August 2026

Im 55. Jahr der diplomatischen Beziehungen reisen Nationalratspräsident Walter Rosenkranz sowie Abgeordnete der Bilaterale Parlamentarischen Gruppe auf Einladung des Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses Zhao Leji in die Volksrepublik China. Im Vordergrund der Reise stehen Gespräche im Nationalen Volkskongress in Peking. Zudem sind offizielle Treffen in Shanghai geplant. (China, Peking, Shanghai)

Mittwoch, 2. September 2026

Abgeordnete der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Österreich-Nordafrika absolvieren bis 4. September eine Delegationsreise in Ägypten.

(Schluss) keg/lan

HINWEIS: Aktuelle Termine finden Sie im Online-Terminkalender des Parlaments. Medienvertreterinnen und -vertreter werden ersucht, sich für Film- und Fotoaufnahmen vorab unter [email protected] anzumelden.

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