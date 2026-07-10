WB-Graf: Aktivpension für Selbstständige bringt mehr Leistungsgerechtigkeit

Wien (OTS) -

Die Aktivpension ist für Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf ein wichtiger Schritt für mehr Leistungsgerechtigkeit, mehr Wertschätzung von Erfahrung und eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Besonders positiv ist, dass die Aktivpension auch für Selbstständige gilt – ein Anliegen, für das sich der Wirtschaftsbund intensiv eingesetzt hat.

„Die Aktivpension ist ein wichtiger Anreiz für alle, die über das Regelpensionsalter hinaus Verantwortung übernehmen und ihre Erfahrung weiterhin in unsere Wirtschaft einbringen wollen. Wer länger arbeitet und Leistung erbringt, soll auch spürbar mehr davon haben. Für mich war immer klar: Diese Möglichkeit muss auch für Selbstständige gelten“, betont Graf.

Mit dem steuerlichen Aktivitätsfreibetrag von bis zu 15.000 Euro pro Jahr – das sind bis zu 1.250 Euro pro Monat steuerfrei – wird das Weiterarbeiten nach Erreichen des Regelpensionsalters deutlich attraktiver. Gerade in Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels ist jede erfahrene Unternehmerin, jeder erfahrene Unternehmer und jede qualifizierte Arbeitskraft ein Gewinn für den Standort Österreich.

„Viele Menschen wollen auch nach dem Regelpensionsalter weiterarbeiten – nicht weil sie müssen, sondern weil sie ihre Erfahrung weitergeben, Verantwortung übernehmen und einen Beitrag leisten möchten. Genau diese Bereitschaft müssen wir fördern und nicht mit zusätzlichen Belastungen erschweren. Die Aktivpension setzt hier das richtige Signal: Leistung muss sich lohnen, unabhängig vom Alter“, so Graf.

Der Wirtschaftsbund hat sich von Beginn an dafür eingesetzt, dass Unternehmerinnen und Unternehmer bei dieser Maßnahme nicht ausgeschlossen werden. „Leistungsgerechtigkeit darf nicht von der Beschäftigungsform abhängen. Selbstständige schaffen Arbeitsplätze, investieren, tragen Verantwortung und halten unseren Wirtschaftsstandort am Laufen. Deshalb war es für uns selbstverständlich, dass auch sie von der Aktivpension profitieren. Wer über das Regelpensionsalter hinaus freiwillig weiterarbeitet, stärkt nicht nur den eigenen Betrieb, sondern auch den Wirtschaftsstandort Österreich. Genau diese Leistung verdient Anerkennung“, so Graf abschließend.