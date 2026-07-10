Zweckbindung der Wohnbauförderung in Kärnten bereits realisiert

Klagenfurt (OTS) -

„In Kärnten ist die Zweckbindung der Wohnbauförderung bereits so gut wie realisiert“, freut sich KommR Mag. Michael Gehbauer, Obmann des Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen Österreichs. Anlässlich einer Landesgruppen-Sitzung trafen Vertreter der Kärntner Gemeinnützigen auf Wohnbaulandesrätin LHStv.in Dr.in Gaby Schaunig und den Verbandsobmann in Klagenfurt. „In Kärnten werden sowohl die Einnahmen aus dem Wohnbauförderungsbeitrag (ca. 80 Millionen Euro) als auch die Rückflüsse (ca. 40 Millionen Euro) in den gemeinnützigen Wohnbau investiert.“, erklärt Wohnbaulandesrätin LHStv.in Dr.in Gaby Schaunig.

Insgesamt beliefen sich die Ausgaben des Landes Kärnten für geförderten Wohnbau sogar auf ca. 150 Millionen Euro. So erklärt sich der hohe Anteil der Gemeinnützigen mit 52 % am Mietwohnungsbau. Zusammen mit den Gemeindewohnungen sind es ca. zwei Drittel aller Mietwohnungen, die dem leistbaren Wohnbau zugerechnet werden können. Hervorzuheben ist auch, dass nahezu 80 % der Herstellungskosten mit langfristigen niedrigverzinsten Landesdarlehen (Laufzeit 58 Jahre) finanziert werden und die Mietkosten sich somit deutlich unter dem österreichischen Schnitt bewegen. „Die Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten funktioniert ausgezeichnet, nur durch die Bauleistung der Gemeinnützigen können die Wohnkosten dauerhaft gedämpft werden“, so Landesgruppenobmann Wolfram Stöby zum Abschluss.



Über gemeinnützige Bauvereinigungen

GBVs, kurz für Gemeinnützige Bauvereinigungen, sind Österreichs erste Adresse für leistbares Wohnen. Mit rund 173 gemeinnützigen Wohnbauträgern, über 1.000.000 zur Verfügung gestellten Wohnungen und über 2.000.000 Bewohnerinnen und Bewohnern leisten sie Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Wohnen in Österreich in Summe leistbar ist und leistbar bleibt. So ist man auch Vorbild für ganz Europa.