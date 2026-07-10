Resumee LSV-Wahlen 2026: Schülerunion hält überwiegende Mehrheit

Wien (OTS) -

Mit der gestrigen Landesschülervertretungswahl (LSV-Wahl) in Tirol sind die Wahlen zur Schüler:innenvertretung auf Landesebene abgeschlossen. Die Schülerunion zieht daraus ein positives Resümee: Mit insgesamt 112 von 163 LSV-Mandaten konnte die Organisation ihre klare Mehrheit in den Landesschülervertretungen behaupten. Auch auf Bundesebene zeigt sich, dass starke Vertretungsarbeit sich auszahlt: 19 von 29 Mandaten in der Bundesschülervertretung (BSV) entfallen auf Vertreter:innen der Schülerunion.

„Dieses Ergebnis ist ein starkes Zeichen des Vertrauens der Schüler:innen in unsere Arbeit. Wir sehen den Wahlerfolg nicht nur als Bestätigung, sondern vor allem als Auftrag, weiterhin konsequent für die Anliegen der jungen Menschen einzustehen“, erklärt Bundesobmann Maximilian Pech. „Unsere Vertreter:innen sind in den kommenden Jahren gefordert, die Interessen der Schüler:innen aktiv einzubringen und Bildungspolitik mitzugestalten.“

Die Landesschülervertretungen übernehmen eine zentrale Rolle in der Vertretung der Interessen von Schüler:innen gegenüber Bildungsdirektionen, Politik und weiteren Entscheidungsträgern. Die hohe Anzahl an Mandaten ermöglicht es der Schülerunion, weiterhin maßgeblich an der Gestaltung der Bildungspolitik mitzuwirken.

„Ob Digitalisierung, moderne Unterrichtsformen, psychische Gesundheit oder faire Bildungschancen – die Herausforderungen im Schulbereich sind vielfältig. Wir wollen gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Lösungen entwickeln und ihre Perspektiven in den Mittelpunkt stellen“, so Pech weiter.

Die Schülerunion bedankt sich bei allen Kandidierenden, Unterstützer:innen sowie insbesondere bei den Wähler:innen für das entgegengebrachte Vertrauen. Die neu gewählten Vertreterinnen und Vertreter werden sich in den kommenden Funktionsperioden für eine starke Stimme der Schüler:innen einsetzen.