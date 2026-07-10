Star Seller Award 2026: Santander würdigt Spitzenleistungen im österreichischen Fahrzeughandel

Wien (OTS) -

Seit 2014 zeichnet Santander als Österreichs größter markenunabhängiger Kfz-Finanzdienstleister mit dem Star Seller Award herausragende Verkäuferinnen und Verkäufer seiner Händlerpartner aus. Die Auszeichnung würdigt außergewöhnliche Vertriebsleistungen im Bereich der Fahrzeugfinanzierung und unterstreicht die enge Partnerschaft der Bank mit dem heimischen Fahrzeughandel.

Santander zeichnete im Rahmen des Star Seller Awards 2026 die erfolgreichsten Fahrzeugverkäuferinnen und Fahrzeugverkäufer ihrer österreichischen Händlerpartner für ihre herausragenden Leistungen im Bereich der Fahrzeugfinanzierung aus. Prämiert wurden Spitzenleistungen in den Kategorien Gebrauchtwagen, Neuwagen und Motorrad. Die feierliche Preisverleihung fand Ende Juni in Traunkirchen am Traunsee statt.

In der Kategorie Gebrauchtwagen wurde Lazar Cvetkovic von der LCT Autohandel GmbH in Wien-Floridsdorf ausgezeichnet. Den Star Seller Award in der Kategorie Motorrad erhielt Johann Gruber von der Gesslbauer GmbH in Birkfeld (Steiermark). In der Kategorie Neuwagen setzte sich Franz Brunner, Verkaufsberater Fleet & Business bei der Czeczelits GmbH, Filiale Neunkirchen (Niederösterreich), durch.

Verkaufsstärke und Finanzierungslösungen im Fokus

„Die besten Verkäufer zeichnen sich nicht nur durch starke Verkaufszahlen aus, sondern auch durch ihre Fähigkeit, gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden die passende Finanzierungslösung zu finden. Sie begeistern durch Kompetenz, Verlässlichkeit und echte Leidenschaft für Mobilität. Genau dieses Engagement möchten wir mit dem Star Seller Award sichtbar machen“, sagt Michael Schwaiger, Chief Commercial Officer von Santander Österreich.

Andreas Handl, Head of Cooperations & Stock Finance bei Santander Österreich, ergänzt: „Unsere Händlerpartner sind seit vielen Jahren ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Santander. Umso mehr freut es uns, auch heuer wieder Verkäuferinnen und Verkäufer auszeichnen zu dürfen, die herausragende Vertriebsstärke mit hoher Kompetenz bei Finanzierungslösungen verbinden. Wir gratulieren allen Preisträgern sehr herzlich.“

Seit 2014 ein Gütesiegel für exzellente Leistungen

Mit dem Star Seller Award würdigt Santander Verkäuferinnen und Verkäufer, die mit persönlicher Beratung, hoher Kompetenz im Bereich Fahrzeugfinanzierung und großem Engagement maßgeblich zum Erfolg ihrer Autohäuser beitragen. Alle Santander-Händlerpartner in Österreich waren eingeladen, ihre erfolgreichsten Verkäuferinnen und Verkäufer zu nominieren. Eine Fachjury aus Vertreterinnen und Vertretern von Santander sowie Branchenexperten ermittelte die Sieger in den drei Kategorien.

Neben einem Preisgeld von 500 Euro erhalten die Preisträger einen Platz in der Santander Meisterklasse, dem exklusiven Weiterbildungsprogramm der Bank für ihre Händlerpartner. In praxisnahen Seminaren zu Themen wie Verkauf, Gebrauchtwagenmanagement, Bestandskundenmanagement, Personal und Online-Marketing erwerben sie wertvolles Know-how zur erfolgreichen Weiterentwicklung ihrer Betriebe.

Starker Partner des österreichischen Fahrzeughandels

Als Österreichs größter markenunabhängiger Kfz-Finanzdienstleister begleitet Santander den heimischen Fahrzeughandel seit vielen Jahren als verlässlicher Finanzierungspartner und unterstützt seine Partnerbetriebe mit zahlreichen Aus- und Weiterbildungsinitiativen. Rund 1.900 Autohäuser und Motorradhändler in Österreich arbeiten mit Santander zusammen. Im Jahr 2025 finanzierte die Bank in der Kfz-Sparte mehr als 100.000 Fahrzeuge mit einem Neuvolumen von 2,52 Milliarden Euro.

Über Santander

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Konsumentenkredite mit dem Ziel, Mobilität und Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar zu machen. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, Debitkarten, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich zählen Tages- und Festgeldkonten zum Angebot. Santander ist in Österreich enger Partner des heimischen Handels. Mit 3.000 Kooperationen aus dem Einzel- und Kfz-Handel ist das Unternehmen der führende herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Santander beschäftigt in Österreich über 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center. Per Ende Dezember 2025 betreut die Bank 397.000 Kundinnen und Kunden. Mit Sitz in Wien operiert das Unternehmen mit einer österreichischen Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Santander in Österreich ist Teil der 1857 gegründeten Banco Santander mit Sitz in Spanien. Die Finanzgruppe ist gemessen an der Marktkapitalisierung einer der größten Banken weltweit. Die Aktivitäten der Gruppe sind in fünf globale Geschäftsbereiche zusammengefasst: Retail & Commercial Banking, Openbank, Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance und Payments (PagoNxt, Karten). Per Ende Dezember 2025 betreibt die Gruppe über 7.100 Filialen, beschäftigt mehr als 198.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 180 Millionen Kundinnen und Kunden.