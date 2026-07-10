Fakten im Fokus: APG und IV Kärnten schaffen Klarheit zum Netzraum Kärnten

Wien/Klagenfurt (OTS) -

Die Energiewende in Österreich tritt in eine neue Phase ein. Nachdem in den vergangenen Jahren der Ausbau erneuerbarer Energien im Fokus stand, geht es nun darum, das gesamte Energiesystem fit für die Zukunft zu machen. „Mit dem Projekt Netzraum Kärnten schließen wir die einzige Lücke, die es im 380-kV-Versorgungsring Österreichs noch gibt. Aber auch für Kärnten ist die Leitung essenziell, damit die Industrie ihre Prozesse dekarbonisieren kann und Zugang zu preisgünstigem Strom hat, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagt Gerhard Christiner, APG-Vorstandssprecher, im Rahmen eines Austausches mit Vertretern der Industriellenvereinigung im Infocenter der APG in Klagenfurt.

Die Industriellenvereinigung Kärnten spricht sich klar für den Ausbau der Strominfrastruktur aus. „Für die Kärntner Industrie ist eine leistungsfähige Strominfrastruktur die grundlegende Voraussetzung für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort. Der Netzraum Kärnten schafft die Basis für eine sichere Energieversorgung, wettbewerbsfähige Strompreise, Investitionen und hochwertige Arbeitsplätze. Deshalb unterstützen wir dieses zukunftsweisende Projekt mit Nachdruck“, betont Timo Springer, Präsident der IV Kärnten.

Auch die aktuell hohe Zahl an Netzzugangsanfragen zeigt die Bedeutung einer starken Netzinfrastruktur: Rechenzentren und energieintensive Betriebe siedeln sich dort an, wo Strom in ausreichender Menge, hoher Qualität und zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar ist. Derzeit profitieren davon vor allem der Osten Österreichs sowie Oberösterreich, wo es bereits eine leistungsstarke 380-kV-Strominfrastruktur gibt bzw. die Inbetriebnahme kurz bevorsteht.

„Mit dem Netzraum Kärnten schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass künftig auch Kärnten verstärkt von diesen Investitionen profitieren kann. Der Zugang zu leistbarem, nachhaltigem Strom wird zu einem entscheidenden Standortfaktor für neue Arbeitsplätze und Wertschöpfung im Bundesland“, sagt APG-Projektleiter Wolfgang Hafner.

Über das Projekt:

Netzraum Kärnten ist ein Kooperationsprojekt von Austrian Power Grid (APG) und Kärnten Netz (KNG-Kärnten Netz). Es sieht eine 380-kV-Verbindung zwischen Lienz in Osttirol und Obersielach bei Völkermarkt in Kärnten sowie einen umfassenden Ausbau und die Verstärkung des Kärntner 110-kV-Netzes vor. Das Vorhaben ist ein Schlüsselprojekt für Kärnten, Osttirol und ganz Österreich, da die bestehenden Leitungen stark ausgelastet sind und ihre Kapazitätsgrenzen erreichen. Mit diesem Projekt eröffnet sich eine Jahrhundertchance: Es stärkt Kärnten und Osttirol als Wirtschafts- und Lebensraum, sichert die Stromversorgung kommender Generationen, ermöglicht die zusätzliche Einspeisung von Strom aus erneuerbarer Energie und unterstützt den schrittweisen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Weitere Infos unter www.netzraumkaernten.at

Über Austrian Power Grid (APG)

Als unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber verantwortet Austrian Power Grid (APG) die sichere Stromversorgung Österreichs. Mit unserer leistungsstarken und digitalen Strominfrastruktur, sowie der Anwendung von State-of-the-art-Technologien integrieren wir die erneuerbaren Energien und reduzieren somit die Importabhängigkeit, sind Plattform für den Strommarkt, schaffen Zugang zu preisgünstigem Strom und bilden so die Basis für einen versorgungssicheren sowie zukunftsfähigen Wirtschafts- und Lebensstandort. Das APG-Netz erstreckt sich auf einer Trassenlänge von etwa 3.500 km, welches das Unternehmen mit einem Team von rund 1.000 Spezialist:innen betreibt, instand hält und laufend den steigenden Anforderungen der Elektrifizierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie anpasst. Über die Steuerzentrale in Wien wird ein Großteil der insgesamt 67 Umspannwerke, die in ganz Österreich verteilt sind, remote betrieben. Auch 2025 lag die Versorgungssicherheit, dank der engagierten Mitarbeiter:innen, bei 99,99 Prozent und somit im weltweiten Spitzenfeld. Unsere Investitionen in Höhe von 680 Millionen Euro 2026 (2025: 595 Mio., 2024: 440 Mio., 2023: 490 Mio. Euro) sind Wirtschaftsmotor und wesentlicher Baustein für die Erreichung der Energieziele Österreichs. Insgesamt wird APG bis 2035 rund 9 Milliarden Euro in den Netzaus- und Umbau investieren.