SPÖ-Herzog: Budget stärkt Kinder, Familien und ihre Zukunft

Wien (OTS) -

„Dieses Budget zeigt, dass Verantwortung und Zukunftsinvestitionen Hand in Hand gehen. Trotz notwendiger Sparmaßnahmen setzen wir dort klare Schwerpunkte, wo sie am meisten bewirken – bei Kindern, Familien und Bildung", sagte SPÖ-Familiensprecher Bernhard Herzog heute, Freitag, in der Budgetdebatte im Nationalrat. ****

Herzog betonte, dass mit dem Budget gezielt in den Ausbau der Kinderbetreuung, bessere Bildungschancen und die Unterstützung von Familien investiert werde. „Gute Kindergärten, starke Schulen und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind Investitionen, die sich für Kinder, Eltern und die gesamte Gesellschaft auszahlen."

Ein besonderes Anliegen sei zudem der Kampf gegen Kinder- und Jugendarmut: „Kein Kind soll wegen schwieriger Startbedingungen zurückgelassen werden. Deshalb investieren wir in gezielte Unterstützung für Familien und schaffen mit dem Unterstützungsfonds für Alleinerziehende eine wichtige neue Hilfe für jene, die besonders viel Verantwortung tragen."

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten brauche es Verlässlichkeit, so Herzog: „Österreich zählt weiterhin zu den Ländern mit den höchsten Familienleistungen in Europa. Gleichzeitig bauen wir die Angebote aus, die Familien im Alltag wirklich entlasten."

Abschließend betonte Herzog: „Familienpolitik ist mehr als finanzielle Unterstützung. Sie bedeutet gute Rahmenbedingungen, damit Kinder unbeschwert aufwachsen können und Familien beste Chancen vorfinden. Genau dafür setzen wir mit diesem Budget wichtige Schritte." (Schluss) eg/mm