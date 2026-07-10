Bikinifigur im Liegen? AK Oberösterreich setzt Rückzahlung des bezahlten Betrags für fragwürdige Abnehm-Methode durch

Linz (OTS) -

Eine Konsumentin wandte sich an die Arbeiterkammer Oberösterreich, nachdem sie aufgrund von Werbeversprechen für die Methode „Abnehmen im Liegen“ einen Behandlungsblock um rund 1.000 Euro gekauft und sich kein Erfolg eingestellt hatte. Laut Anbieter sollten pro Anwendung zwei bis fünf Zentimeter Körperumfang verloren gehen – und das weitgehend ohne Diät.

Der versprochene Erfolg blieb jedoch trotz mehr als zehn Behandlungen aus. Die AK Oberösterreich vertritt die Auffassung, dass die Konsumentin über die Wirksamkeit der angebotenen Leistung in die Irre geführt wurde sowie das Abnehmen durch die versprochene Leistung unmöglich sei und die Konsumentin daher einen Anspruch auf Rückzahlung des Entgelts habe.

Da das betroffene Franchise-Unternehmen eine Rückzahlung trotz mehrfacher Intervention verweigerte, unterstützte die AK Oberösterreich die Konsumentin bei der Klage vor Gericht. Einen Tag vor der ersten Gerichtsverhandlung zahlte das Unternehmen der Konsumentin den gesamten Betrag zurück und übernahm auch die angefallenen Verfahrenskosten.

Derart fragwürdige Angebote gibt es wie Sand am Meer. Eine schier unüberschaubare Fülle an Pillen, Tropfen, Säften, Pulvern oder Tees sollen innerhalb kürzester Zeit und ohne großes Zutun mehrere Kilos auf wundersame Weise zum Verschwinden bringen. Unterstützt wird das durch verlockende Werbebotschaften.

Tatsache ist aber, dass diese vermeintlichen Wundermittel eines gemeinsam haben: Ohne Ernährungsumstellung oder regelmäßige Bewegung sind sie allesamt nutzlos. Denn um dauerhaft Gewicht zu verlieren, sind drei Faktoren entscheidend: