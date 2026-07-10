Höchststand von 247 Bürgermeisterinnen in Österreich

Wien (OTS) -

Österreich zählt so viele Bürgermeisterinnen wie noch nie: Aktuell stehen 247 Frauen an der Spitze einer Gemeinde. Das entspricht 11,8 Prozent der insgesamt 2.092 Gemeinden. Vor einem Jahr gab es 241 Bürgermeisterinnen, zum Weltfrauentag im März 2026 lag die Zahl bei 243. Im Jahresvergleich bedeutet das einen Zuwachs von rund 2,5 Prozent.



Anlässlich des Bürgermeisterinnen- und Vizebürgermeisterinnentreffens von 12. bis 14. Juli 2026 kommen Kommunalpolitikerinnen aus ganz Österreich in Rankweil und Wolfurt in Vorarlberg zusammen. Im Mittelpunkt stehen Vernetzung, Erfahrungsaustausch und die Frage, wie noch mehr Frauen für kommunalpolitisches Engagement gewonnen werden können.



„Dieses Treffen zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie wertvoll der persönliche Austausch unter Bürgermeisterinnen und Vizebürgermeisterinnen ist. Gerade weil wir vor ähnlichen Herausforderungen stehen, entstehen hier neue Ideen, Kooperationen und ein starkes Netzwerk, das weit über die Veranstaltung hinaus wirkt“, betonen die Gastgeberinnen Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall und Bürgermeisterin Angelika Moosbrugger. Die beiden Bürgermeisterinnen sehen das Treffen auch als wichtiges Signal für den politischen Nachwuchs: „Frauen gestalten Gemeinden auf vielfältige Weise mit. Wer Verantwortung übernimmt, wird zur sichtbaren Ansprechpartnerin und zum Vorbild für die nächste Generation. Deshalb wollen wir möglichst viele Frauen ermutigen, den Schritt in die Kommunalpolitik zu wagen.“



Besonders erfreulich entwickelt sich Niederösterreich: Mit 99 Bürgermeisterinnen liegt der Frauenanteil dort bei 17,3 Prozent und damit deutlich über dem Österreichschnitt. Kärnten bildet mit neun Bürgermeisterinnen beziehungsweise 6,8 Prozent Frauenanteil weiterhin das Schlusslicht. Im Burgenland gibt es aktuell 17 Bürgermeisterinnen (9,9 %), in Oberösterreich 52 (11,9 %). Salzburgs Gemeinden stehen derzeit 14 Ortschefinnen vor (11,8 %), in der Steiermark sind es 25 (8,8 %). In Tirol gibt es 22 Bürgermeisterinnen (7,9 %), in Vorarlberg sind es neun (9,4 %).



Neben den 247 Bürgermeisterinnen engagieren sich derzeit rund 560 Vizebürgermeisterinnen sowie rund 10.600 Gemeinderätinnen in Österreichs Gemeinden. Insgesamt sind damit rund 27 Prozent aller Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker weiblich. Der Österreichische Gemeindebund engagiert sich seit Jahren für mehr Frauen in der Kommunalpolitik. Initiativen wie das alljährliche Bürgermeisterinnen- und Vizebürgermeisterinnentreffen, der internationale Austausch mit Bürgermeisterinnen aus Deutschland, Italien und der Schweiz sowie Projekte wie „Girls in Politics“ und das Landeskoordinatorinnen-Netzwerk der Bürgermeisterinnen setzen auf Vernetzung und Nachwuchsförderung.



Beim Bürgermeisterinnen- und Vizebürgermeisterinnentreffen in Vorarlberg sind Medienvertreterinnen und -Vertreter herzlich willkommen. Zu den Highlights zählt der fachliche Austausch am Montagvormittag in Rankweil mit einem Vortrag von Psychotherapeut Bertram Strolz zum Thema positive Führung. Im Anschluss stehen Gemeindekooperationen sowie der Austausch zu aktuellen kommunalpolitischen Themen auf dem Programm. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

Weitere Informationen zum Bürgermeisterinnentreffen und das detaillierte Programm finden Sie unter www.gemeindebund.at