Mair: Mit der Lehre in die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes investieren

Wien (OTS) -

„Wenn wir über das Budget sprechen, dann sprechen wir auch über die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes. Und diese Zukunft entscheidet sich ganz wesentlich in der Lehrlingsausbildung“, betonte ÖVP-Lehrlingssprecher Abg. Klaus Mair in seiner Rede bei der Budgetdebatte im Nationalrat. Die Lehre ist weit mehr als ein Ausbildungsweg – sie ist das Rückgrat der Fachkräfteausbildung in Österreich. Rund zwei Drittel aller Fachkräfte verfügen über einen Lehrabschluss, gleichzeitig ist gerade in diesen Berufen der Fachkräftemangel besonders groß. „Wer über die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes spricht, muss über die Lehre sprechen“, so Mair.

Der ÖVP-Lehrlingssprecher begrüßte daher ausdrücklich, dass auch in budgetär herausfordernden Zeiten gezielt in die berufliche Ausbildung investiert wird. „Ich freue mich, dass wir mit diesem Budget weiterhin ein klares Bekenntnis zur Lehre und zur Fachkräfteausbildung abgeben. Das ist eine Investition in die Zukunft unseres Landes.“

Österreich verfügt dank seines dualen Ausbildungssystems seit Jahren über eine der niedrigsten Jugendarbeitslosigkeiten Europas. Dieses Erfolgsmodell gilt es konsequent weiterzuentwickeln. Eine Lehre eröffnet jungen Menschen hervorragende Perspektiven – mit hoher Arbeitsplatzsicherheit, guten Einkommens- und Aufstiegschancen sowie vielfältigen Möglichkeiten bis hin zur Selbstständigkeit.

„Die Lehre ist längst kein Bildungsweg zweiter Klasse. Mit Lehre mit Matura, Lehre nach der Matura, dem Zugang zu Fachhochschulen und Hochschulen sowie der Höheren Beruflichen Bildung bietet sie heute alle Möglichkeiten moderner Bildung und eröffnet vielfältige Karrierewege“, betonte Mair. Gleichzeitig braucht es eine solide Basis in den Grundkompetenzen. Lesen, Schreiben und Rechnen sind unverzichtbare Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung. Deshalb unterstütze die ÖVP Maßnahmen zur Stärkung der Bildungsqualität als wichtige Brücke in die Berufswelt.

Abschließend verwies Mair auf den enormen Beitrag der heimischen Betriebe. “Sie sichern damit den Fachkräftenachwuchs und investieren in die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes. Diesen Einsatz müssen wir anerkennen und unterstützen. Die Lehre ist ein Erfolgsmodell, ein Aufstiegsmotor und einer der wichtigsten Standortfaktoren Österreichs. Mit diesem Budget investieren wir in Chancen, in Fachkräfte und in die Zukunft unseres Landes.” (Schluss)