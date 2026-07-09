- 09.07.2026, 18:57:02
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SPÖ-Krainer: Appell von NEOS-General richtet sich wohl an sich selbst
Im Nationalrat wurde gestern der Beschluss zur Gegenfinanzierung der Preissenkung bei Grundnahrungsmitteln beschlossen – mit Stimmen der NEOS. „Der Appell des NEOS-Generalsekretärs kann somit nur an die NEOS selbst gerichtet sein“, schlussfolgert SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer. **** (Schluss) lk/lw
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