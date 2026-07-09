  • 09.07.2026, 16:30:33
  • /
  • OTS0127

SPÖ-Muchitsch: Sozialbudget stärkt Vertrauen in Pensionen, Pflege und Arbeitsmarkt

Trotz notwendiger Budgetkonsolidierung werden Sozialversicherungen nachhaltig abgesichert und Leistungen gesichert

Wien (OTS) - 

„Die Ausgangslage bei den Budgetverhandlungen war schwierig. Wir haben leere Töpfe vorgefunden und standen vor der Herausforderung, das Budget zu konsolidieren, ohne Leistungen zu kürzen. Genau das ist uns gelungen. Das Sozialbudget wird sogar erhöht“, betonte SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch heute im Rahmen der Budgetdebatte im Nationalrat. ****

Für die SPÖ sei von Beginn an klar gewesen, dass die Sozial- und Versicherungssysteme abgesichert und nachhaltig gestärkt werden müssen. „Wir wollen das Vertrauen der Menschen wieder herstellen – in die Pflege, die Pensionen, die Gesundheitsversorgung und in eine funktionierende Arbeitsmarktpolitik“, so Muchitsch.

Es sei gelungen, das Sozialbudget trotz der notwendigen Budgetkonsolidierung zu erhöhen. „Durch zusätzliche Einnahmen stehen insgesamt 1,7 Milliarden Euro zusätzlich für unser Sozialsystem zur Verfügung. Damit stärken wir unter anderem die Sozialversicherungsträger wie die Österreichische Gesundheitskasse und die Unfallversicherung und sorgen dafür, dass ihre Finanzierung langfristig gesichert ist“, erklärte der SPÖ-Sozialsprecher.

„Unser Auftrag war es, ein Budget zu schaffen, das die Finanzierung unserer Sozialsysteme für die kommenden Jahre sichert und gleichzeitig Zukunftsinvestitionen ermöglicht. Dieses Zukunftsbudget für Arbeit, Pensionen und den Sozialstaat ist gelungen“, sagte Muchitsch und bedankte sich abschließend bei allen, die an den Budgetverhandlungen mitgewirkt haben. (Schluss) eg/lw

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright