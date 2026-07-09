Networking Hotspot der heimischen Marketing- und Medienszene: Das COPE Rooftop VIP After Work 2026

Wien (OTS) -

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Sommertemperaturen empfing die Content Performance Group (COPE), Österreichs führende Agentur für Marketing & Kommunikation mit dem größten Qualitätsmedien-Netzwerk Österreichs (COPE-Netzwerk), die mehr als 200 Gäste auf der Dachterrasse des 25hours Hotels beim Museumsquartier in Wien.

Gute Gespräche über den Dächern Wiens

Bei italienischen Köstlichkeiten, Drinks, Eisbuchteln der Vollpension und Live-Musik von „The Express Train“ standen aktuelle Branchentrends und der smarte Einsatz von KI im Mittelpunkt der Gespräche. Am „Dachboden“ und der Dachterrasse wurde bis spät in den Abend diskutiert und genetzwerkt.

„ Ein Abend wie dieser zeigt, wofür COPE steht: für eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kund:innen. Als Full-Service-Agentur begleiten wir Unternehmen von der Strategie über die Kreation bis zur Vermarktung. Die Grundlage dafür ist Vertrauen, und das entsteht immer im persönlichen Austausch. “ Marion Stelzer-Zöchbauer, Geschäftsführerin von COPE

KI smart nutzen, Kreativität bewahren

Beim exklusiven Networking-Abend ging es um die großen Themen der Branche: Wie verändert KI unsere tägliche Arbeit und wie setzen wir sie smart ein, ohne im KI-Einheitsbrei zu versinken? Welche Rolle spielt menschliche Kreativität im digitalen Marketing? Und wie wird aus Reichweite echter, messbarer Erfolg?

„ Unsere Kund:innen und uns beschäftigen dieselben Fragen. Alle wollen wissen, wie sich Werbung in einer Welt voller KI weiterentwickelt und wie sie wirksam bleibt, ohne beliebig zu werden. Für uns gehört beides zusammen. Wir setzen KI gezielt und DSGVO-konform ein, um schneller und smarter zu arbeiten, und schaffen mit Formaten wie unseren High Impact Ads Werbung, die nachweislich auffällt. Genau diese Verbindung aus europäischen Technologien und echter Wirkung ist es, die unsere Kund:innen bei COPE suchen. “ Eva Maria Kubin, Geschäftsführerin von COPE

Ein Abend, der verbindet

Zum Nachbericht inkl. Fotogalerie geht es hier www.copegroup.com/event/networking-hotspot-medienszene/.